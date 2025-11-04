¡Caos en penal! Motín e incendio en CERESO de Aguascalientes desata movilización policiaca; hay internos heridos

En las primeras horas de este 4 de noviembre 2025, se registro un intento de motín en el CERESO de Aguascalientes, además de una riña entre internos y la quema de varios artículos en los patios de este centro penitenciario.

Autoridades revelaron que el motín dejó a varios internos lesionados; hasta ahora se desconoce su estado de salud.

Hasta el momento, las autoridades del estado no han dado un comunicado oficial respecto a los hechos ocurridos en este centro penitenciario.

⚠️ Conato de amotinamiento y riña entre internos del CERESO de Aguascalientes.



Se registró un incendio en los patios. Bomberos y antimotines intervinieron. Se reportan algunos lesionados.



Vía: Arturo Castellanoshttps://t.co/d4XpA9IhVR pic.twitter.com/SpvCtGxHXg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 4, 2025

Se desata incendio en patio del CERESO de Aguascalientes

El intento de motín se vio agravado por el incendio de distintos artículos dentro de los patios de la prisión, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de bomberos.

Autoridades que se encontraban en el CERESO de Aguascalientes cuando la riña ocurrió, contaron que algunos internos resultaron heridos.

La situación logró ser controlada con el ingreso de elementos antimotines y grupos especiales.