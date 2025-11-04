¡Activan Alerta Amber en Edomex! Desaparece niño de 6 años en calles de Tecámac; temen por su seguridad
Luis Saúl salió de su domicilio acompañado de sus hermanos en el municipio de Tecámac, desde ese entonces se desconoce su paradero; activan Alerta Amber en Edomex.
¡URGENTE! Activan Alerta Amber en el Estado de México (Edomex) por la desaparición de Luis Saúl, un niño de 6 años, en el municipio de Tecámac; familiares temen por su seguridad y lo buscan con urgencia.
En caso de tener información que ayude a encontrar a los menores, puedes comunicarte directamente con la Fiscalía del Edomex.
Buscan con urgencia a Luis Saúl; características clave para encontrarlo
Luis Saúl Tagle Gallegos, niño de tan solo 6 años de edad, desapareció desde el pasado 31 de octubre 2025 en el municipio de Tecámac, Estado de México. La ficha de búsqueda fue realizada un día después de su desaparición; estas son las características clave para encontrarlo:
- Mide 1.10 metros, pesa 30 kilogramos.
- Tez blanca, cara redonda y complexión delgada.
- Ojos grandes y de color café obscuro; cejas semipobladas
- Mentón redondo, boca mediana y labios delgados.
El menor salió de su casa acompañado de sus hermanos, desde ese entonces no sé sabe nada de él; se desconoce qué pasó con sus familiares.
El último día que se le vio, Luis Saúl vestía un pantalón de mezclilla uy una sudadera de color amarillo estampada con el personaje animado "Bob Esponja". El niño no cuenta con señas particulares que ayuden a su localización.
📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/8KxebzpeUd— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 1, 2025
¿Cómo activar la Alerta Amber en el Estado de México?
La Alerta Amber en el Estado de México se activa en casos graves como, secuestro infantil. Su objetivo principal es impulsar a la comunidad a que colabore con la búsqueda de un niño o adolescente perdido, pero ¿cómo puedo activarla?
Para activar esta alerta, se puede llamar al 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Para acelerar el proceso las y los afectados deben ir al Ministerio Público, con la siguiente información y papeleo:
- Identificación oficial de la persona que solicita la Alerta Amber
- Nombre completo del menor
- Fotografía del menor
- Sexo
- Edad
- Lugar dónde sucedieron los hechos
- Lugar dónde fue visto la última vez
- Características físicas
- Señas particulares
- Ropa que usaba
- Padecimientos
- Especificar si tiene alguna discapacidad
- Descripción del hecho
La #AlertaAmber es una red que involucra autoridades, medios y sociedad para emitir cédulas de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo por motivo de su desaparición.— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 3, 2025
Conócela. pic.twitter.com/6Ac9LH7SBM