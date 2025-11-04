¡Activan Alerta Amber en Edomex! Desaparece niño de 6 años en calles de Tecámac; temen por su seguridad

¡URGENTE! Activan Alerta Amber en el Estado de México (Edomex) por la desaparición de Luis Saúl, un niño de 6 años, en el municipio de Tecámac; familiares temen por su seguridad y lo buscan con urgencia.

En caso de tener información que ayude a encontrar a los menores, puedes comunicarte directamente con la Fiscalía del Edomex.

Buscan con urgencia a Luis Saúl; características clave para encontrarlo

Luis Saúl Tagle Gallegos, niño de tan solo 6 años de edad, desapareció desde el pasado 31 de octubre 2025 en el municipio de Tecámac, Estado de México. La ficha de búsqueda fue realizada un día después de su desaparición; estas son las características clave para encontrarlo:



Mide 1.10 metros, pesa 30 kilogramos.

Tez blanca, cara redonda y complexión delgada.

Ojos grandes y de color café obscuro; cejas semipobladas

Mentón redondo, boca mediana y labios delgados.

El menor salió de su casa acompañado de sus hermanos, desde ese entonces no sé sabe nada de él; se desconoce qué pasó con sus familiares.

El último día que se le vio, Luis Saúl vestía un pantalón de mezclilla uy una sudadera de color amarillo estampada con el personaje animado "Bob Esponja". El niño no cuenta con señas particulares que ayuden a su localización.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/8KxebzpeUd — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 1, 2025

¿Cómo activar la Alerta Amber en el Estado de México?

La Alerta Amber en el Estado de México se activa en casos graves como, secuestro infantil. Su objetivo principal es impulsar a la comunidad a que colabore con la búsqueda de un niño o adolescente perdido, pero ¿cómo puedo activarla?

Para activar esta alerta, se puede llamar al 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Para acelerar el proceso las y los afectados deben ir al Ministerio Público, con la siguiente información y papeleo:



Identificación oficial de la persona que solicita la Alerta Amber

Nombre completo del menor

Fotografía del menor

Sexo

Edad

Lugar dónde sucedieron los hechos

Lugar dónde fue visto la última vez

Características físicas

Señas particulares

Ropa que usaba

Padecimientos

Especificar si tiene alguna discapacidad

Descripción del hecho