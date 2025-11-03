Caos en banco de Boca del Río, Veracruz: hombre intoxicado se atrinchera y provoca pánico

Este lunes en el municipio de Boca del Río, Veracruz, un hombre en aparente estado de intoxicación se atrincheró dentro de un banco ubicada en el interior de Plaza Américas, uno de los centros comerciales más concurridos de la zona conurbada.

De acuerdo con los reportes de seguridad, los hechos ocurrieron alrededor de las 12:30 del día, cuando personal de la plaza solicitó apoyo de las autoridades tras notar que un individuo se negaba a salir del banco y amenazaba con autolesionarse.

Durante casi dos horas, el sujeto permaneció dentro del establecimiento con las puertas cerradas, lo que generó alarma entre empleados y clientes.

El padre del hombre logró convencerlo de salir del banco en Veracruz

Testigos relataron que durante el incidente el hombre, identificado más tarde como Rafael, de 45 años, pedía que se contactara a su familia.

Minutos más tarde, al sitio llegó su padre, quien intentó dialogar con él para persuadirlo de salir del banco. Después de varios minutos de conversación, Rafael accedió a salir y fue tranquilizado temporalmente.

Sin embargo, una vez fuera, elementos de la Policía Estatal procedieron a detenerlo debido a los daños materiales ocasionados dentro de la sucursal bancaria.

Fue en ese momento cuando la situación volvió a salirse de control: el hombre se resistió al arresto, provocando gritos y confusión entre las personas que se encontraban en la plaza.

Detienen a hombre por atrincherarse en banco de Boca del Río

Pese a los esfuerzos del padre por calmarlo, Rafael intentó escapar hacia un piso superior del centro comercial, donde finalmente fue intervenido y detenido por policías navales de la Secretaría de Marina.

El sujeto fue esposado y trasladado a una patrulla, donde —visiblemente alterado— pidió a los agentes que lo liberaran, asegurando que tenía miedo.

El padre del detenido lo siguió en taxi, mientras las autoridades confirmaban que el hombre sería evaluado médicamente y recibiría atención psicológica.

El operativo generó un importante despliegue policiaco dentro y fuera de la Plaza Américas, dejando a decenas de clientes y empleados sorprendidos por la magnitud de la movilización.