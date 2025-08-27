¡Misterio en el Edomex! Mujer de 81 años desaparece en Atizapán y es hallada muerta en inesperado lugar

Tras cuatro días de intensa búsqueda,medios locales reportaron que Marciala Razo Olvera, de 81 años, fue encontrada sin vida este martes dentro de la vivienda en el fraccionamiento Las Alamedas.

Su desaparición, reportada desde el viernes 22 de agosto, había despertado alarma entre vecinos y autoridades, que inicialmente creyeron que la mujer había salido de su hogar.

La última pista del caso Marciala Razo: un celular que engañó a todos

Familiares y vecinos reportaron que el teléfono de Marciala señalaba su última ubicación en el Cerro de La Condesa, zona alta de la localidad conocida por sus cuevas.

Allí, la mujer solía llevar alimentos a personas en situación de calle, lo que alimentó la hipótesis de que se había aventurado a ayudar como en otras ocasiones.

Incluso, una llamada realizada desde su teléfono el domingo reforzó la idea de que aún estaba fuera de casa… aunque no fue ella quien habló.

Así fue la búsqueda de Marciala Razo, mujer desaparecida

La hija de la mujer relató que la desaparición habría ocurrido entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado. Vecinos se organizaron para revisar cámaras de seguridad y el domingo comenzaron brigadas de búsqueda, a las que se sumaron la Guardia Nacional, Marina y policías municipales.

Le informo que la policía municipal detuvo a los feminicidas de la sra Razo fueron 3 de los indigentes que ella alimentó y que han proliferado en la zona de Atizapan mientras @Pedro_RVillegas solo ve de lejos la situación y la permite @GobAtizapan #AtizapanImpune#QEPD — Ale (@Alejandra__71) August 27, 2025

El extraño hallazgo de la mujer de la tercera edad, Marciala Razo

La tarde del martes, al continuar con la inspección de la vivienda, los cuerpos de seguridad encontraron a Marciala en una pequeña bodega del patio, donde emanaban olores intensos. Las autoridades presumen que nunca abandonó su hogar y que el deceso podría haberse producido desde el inicio de la búsqueda.

Paralelamente, la policía municipal detuvo a tres personas en el Boulevard de las Palomas y Zenzontle, presuntamente vinculadas con el robo de objetos de valor de la casa de la mujer. Vecinos recordaron a Marciala como una persona solidaria, que caminaba largas distancias y dedicaba su tiempo a ayudar a quienes más lo necesitaban en la zona.