VIDEO: Mujer acusa a policías de ser cómplices de ladrones en Cancún

Una mujer acusó a elementos de la policía de Cancún, Quintana Roo, de ser cómplices del robo de dinero del que fue víctima mientras realizaba la compra de un vehículo.

En redes sociales, la mujer publicó la versión de los hechos y grabó a los policías de Cancún, quienes presuntamente actuaron en complicidad con el sujeto que le vendería la camioneta.

La mujer relató que la policía, en lugar de ayudar a aclarar la compra venta de una camioneta, le ordenó a los vendedores del vehículo que se fueran del lugar, después de que habló con ellos.

“La policía primero habló con estos señores, luego me subió a la camioneta y le dije: ¿por qué me van a subir solo a mí, por qué al señor no?”, dijo.

De acuerdo con la mujer, la policía en lugar de proteger sus derechos como compradora del vehículo, los acusó de permitir que le robaran 55 mil pesos, mismos que había reunido para adquirir la camioneta.

“Me siento muy mal porque ni siquiera era mi dinero, confié en la justicia y le dieron prioridad a él por ser hombre”, dijo.

Mujer denunció a los policías

Entre lágrimas, la mujer aseguró que ya interpuso la denuncia en línea contra los uniformados, pero ella espera que se le haga justicia porque el dinero era parte de su patrimonio.

“Quiero justicia, no es justo que hagan estas cosas, no es justo que los policías, en los que tienes que confiar, ayuden a la gente a que te robe. Tenía el sueño de tener una camioneta, un carro para mí y para mis hijos, eran mis ahorros y solo puedo hacer una denuncia en línea, se me hace tan estúpido”, dijo.

Aunque la mujer grabó a los policías que presuntamente actuaron en complicidad del robo de dinero, la Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento de Benito Juárez no ha informado nada sobre el caso.

Mujer denuncia robo de 55 mil pesos durante una compra venta de camioneta en #Cancún y responsabiliza a policías de presunta complicidad. pic.twitter.com/WeaiWfyoKH — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) April 27, 2021

