Ernesto Barajas, vocalista del grupo Enigma Norteño, perdió la vida en Jalisco, este martes 19 de agosto, luego de haber sido víctima de un ataque a balazos, sin embargo, sobre este asesinato las autoridades no han informado más al respecto.

El ataque contra el cantante de música regional, quien era originario de Culiacán, se registró en la ciudad de Zapopan, reportó TV Azteca Sinaloa.

Se reporta el asesinato del vocalista del grupo "Enigma Norteño", Ernesto Barajas, en Guadalajara.

La información preliminar señala que se trató de un ataque directo

¿Qué le pasó a Ernesto Barajas, de Enigma Norteño?

Primeros reportes indican que las autoridades recibieron el reporte de una agresión por disparos en contra de dos hombres dentro de un predio que funcionaba como pensión de automóviles en la colonia Mariano Otero.

La otra víctima hasta el momento no ha sido confirmada, pero se presume que solo resultó herida, sin embargo, Ernesto Barajas, vocalista del grupo Enigma Norteño, murió a causa de los impactos en lo que habría sido un ataque directo.

La zona fue acordonada por los servicios de emergencia para recabar las pruebas e iniciar la carpeta de investigación correspondiente, en tanto, de la o las personas responsables nada se sabe, así como la ruta de escape que habrían tomado luego de dispararle al artista.

Beto Sierra lamenta muerte de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño

La muerte del vocalista fue anunciada en redes sociales por el músico y productor Beto Sierra, quien en su cuenta de Facebook publicó un mensaje lamentando lo ocurrido.

“D.E.P. Mi Ernesto Barajas. Pronta resignación Pa la familia”, publicó en una imagen en la que aparece junto con Ernesto Barajas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco no ha informado al respecto sobre el asesinato contra Ernesto Barajas, mientras que en las cuentas oficiales de Enigma Norteño se ha mantenido sigilo sobre lo ocurrido.

En junio pasado, se dio a conocer el asesinato de Isaac Luna, vocalista de Banda La Constructiva, quien fue atacado a balazos en Irapuato, Guanajuato, durante la madrugada del 1 de junio, en una vivienda en la calle Azucena, de la colonia Santa María.

De acuerdo con un reporte policial, el homicidio del intérprete de música regional mexicana ocurrió cerca de las 01:30 horas, después de que los asesinos irrumpieron en el domicilio y abrieron fuego contra el vocalista y un acompañante luego de amenizar una fiesta privada.