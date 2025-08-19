Lista completa de las colonias de Guadalajara divididas en 11 comunidades: ¡ubica la tuya!
¿Vives en Guadalajara? Tu colonia tiene una nueva identidad. La ciudad se reorganizó en 11 comunidades, ¡descubre a cuál perteneces en la lista completa!
¡Atención, jaliscienses! El Gobierno de Guadalajara oficializó la nueva división territorial de la ciudad, un cambio que busca mejorar la administración y los servicios públicos. Las colonias de la metrópoli se reajustaron para conformar un total de 441 colonias en 11 comunidades distintas y aquí te damos la lista competa para que ubiques la tuya.
Lista completa de las 125 colonias de Guadalajara divididas en 11 comunidades, ¿a qué comunidad pertenece la mía?
Si tu colonia forma parte de la siguiente lista, ahora sabes a qué comunidad perteneces:
Comunidad 1 y 2: Centro Histórico y Alameda
- Analco
- Centro
- El Retiro
- El Santuario
- La Perla
- Sagrado Corazón
- San Juan de Dios
- Santuario Segunda Sección
Comunidad 3: Fray Antonio Alcalde
- Alcalde Barranquitas
- Atemajac
- Circunvalación Country
- Colinas de La Normal
- El Patián
- Estadio Poniente
- Fábrica de Atemajac
- Fidel Velázquez
- Guadalupana Norte
- Guadalupana Sur
- Independencia
- Independencia Oriente
- Independencia Poniente
- Independencia Sur
- Jardines Alcalde
- Jardines de Atemajac
- Jardines del Country
- Jardines del Country Segunda Sección
- Jardines del Country Tercera Sección
- La Normal
- Mezquitán
- Mezquitán Country
- Mezquitán Oriente
- Monumental
- Niños Héroes
- Ramón Corona
- San Bernardo
- San Miguel de Mezquitán
- Santa Elena Alcalde Oriente
- Santa Elena Alcalde Poniente
- Santa Elena Estadio
- Santa Mónica Primera Sección
- Santa Mónica Segunda Sección
- Simón Bolívar
- Vallarta Country
- Villas de San Juan
- Villas de San Juan Zona 2
- Villas de San Juan Zona 3
Comunidad 4: La Barranca de Huentitán
- Autocinema
- Balcones de Huentitán
- Batallón de San Patricio
- Belisario Domínguez
- Belisario Domínguez Norte
- Bosque de la Cantera
- Colinas de Huentitán
- Colomos Independencia
- Colonia Independencia
- Coto Zoologico
- División del Norte
- Dr ATL
- El Paraíso
- Estadio
- Flores Magón
- FOVISSSTE Estadio
- FOVISSSTE Independencia
- Guadalajara Oriente
- Heudoro Hernández Segunda Sección
- Huentitlán El Alto Zona 3
- Huentitlán El Alto Zona 4
- Huentitlán El Alto Segunda Sección
- Huentitlán El Alto Primera Sección
- Independencia Norte
- Infonavit Independencia
- Infonavit Planetario
- Infonavit Rancho Nuevo
- Jardines de la Barranca
- Jardines de Santa Isabel
- Josefina López de Isaac
- La cantera
- La canteria
- La esperanza
- La esperanza zona 3
- La joya
- La joyita de Huentitlán
- Las lomas de Independencia
- Lomas de Huentitlán
- Lomas de Paraíso Primera Sección
- Lomas de Paraíso Segunda Sección
- Lomas de Paraíso Tercera Sección
- Lomas de Paraíso Cuarta Sección
- Lomas de Paraíso Quinta Sección
- Los Naranjos
- Margarita Maza de Juárez
- Nuevo Sur
- Panorámica Primera Sección
- Panorámica Segunda Sección
- Paseos Independencia
- Patria Independencia
- Planetario
- Praderas del Paraíso
- Rancho nuevo primera sección
- Rancho nuevo segunda sección
- Rancho San Antonio
- Residencial de la Barranca
- Residencial San Elías
- Rinconada de Huentitlán
- Rinconada del Planetario
- Río Verde Orlatos
- San Antonio Norte
- San José Río Verde Primera Sección
- San José Río Verde Segunda Sección
- San Miguel de Huentitlán Primera Sección
- San Miguel de Huentitlán Segunda Sección
- San Miguel de Huentitlán Tercera Sección
- Santa Cecilia Primera Sección
- Santa Cecilia Segunda Sección
- Santa Cecilia Tercera Sección
- Santa Elena de la Cruz
- Tetlán Río Verde
- Unión de Urbano Cetemistas
- Villas de Barranca
- Villas de la Cantera
- Zoológico
Comunidad 5: Los Oblatos
- Aaron Joaquín
- Ampliación Talpita
- Antigua Penal de Orlatos
- Arandas
- Arandas Sur
- Balcones de Orlatos Primera Sección
- Balcones de Orlatos Segunda Sección
- Beatriz Hernández
- Blanco y Cuéllar primera sección
- Blanco y Cuéllar segunda sección
- Blanco y Cuéllar tercera sección
- Campesina Zona 4
- Circunvalación Belisario
- Circunvalación Oblatos
- Circunvalación Oblatos Zona 4
- El Mirador
- El porvenir
- El porvenir Oriente
- El Zalate
- Esteban Alatorre
- Exhacienda de Oblatos
- Federalismo
- General Real
- Helidoro Hernández primera sección
- Industria
- Jardines de Guadalupe
- La Natividad
- La perla Zona 5
- Lomas de Oblatos Primera Sección
- Lomas de Oblatos Segunda Sección
- Lomas de San Eugenio
- Lomas Independencia
- Los mártires
- Oblatos Anexo
- Oblatos primera sección
- Oblatos segunda sección
- Oblatos tercera sección
- Plutarco Elías Calles Zona 4
- Popular San Martín
- Potrero Alto
- Progreso
- Rinconada San Andrés Poniente
- San Crispin
- San Eugenio
- San Felipe Primera sección
- San Felipe segunda sección
- San Isidro
- San Juan Rosco
- San Marcos
- San Martín Anexo
- San Ramón
- San Vicente
- Santa María
- Santa María Oriente
- Santa Rosa
- Talpita Oriente
- Talpita Poniente
- Valle de la Primavera
- Vicente Guerrero
- Villas de Guadalupe
Comunidad 6: Tetlán
- 2001
- Academias
- Agustín Vañez
- Aldama Tetlán primera sección
- Aldama Tetlán segunda sección
- Ampliación Provincia
- Barajas Villaseñor
- Benito Juárez
- Campesina Sur
- Cantarranas
- Cuauhtémoc Infonavit
- Cuauhtémoc Oiokuar
- El Barrio
- El Porvenir zona 6
- Esteban Alatorre Zona 6
- Hermosa Provincia
- Infonavit Benito Juárez
- Infonavit San Rafael
- Insurgentes la presa
- Insurgentes primera sección
- Insurgentes segunda sección
- Insurgentes tercera sección
- Jardín de los escritores
- Jardín de los historiadores
- Jardín de los poetas
- Jardines de la Paz
- Jardines de la Paz Norte
- Jardines de la Paz Oriente
- Jardines de San Francisco
- Jardines del Nilo Norte
- Jardines del Nilo Sur
- Jardines del Nilo
- Javier Mina
- La aurora zona 6
- La florida
- Lagos oriente anexo
- Lagos oriente primera sección
- Lagos oriente segunda sección
- Las piedrotas
- Libertad
- Lomas del gallo
- Los arrayanes
- Los tulipens
- Miguel Hidalgo
- Nuevo Fraccionamiento
- Obliscos
Comunidad 7: Atlas – Olímpica
- Álamo Industrial Norte
- Agua Azul
- Atlas
- Atlas poniente
- Atlas segunda sección
- Bosques del Boulevard
- Condominio San Fernando
- El Hormiguero
- El Real
- El Rosario
- El Rosario Sur
- Electricistas
- Ferrocarril
- González Gallo
- jardínes del Rosario
- La divina providencia
- La loma
- La Loma poniente
- Las conchas
- Lomas de Revolución
- Lomas del Paradero
- Medrano
- Mirador el Aalamo
- Olímpica
- Obrera zona 5
- Quinta Velarde
- Rancho Blanco
- Rancho Blanco Álamo
- Reforma
- Residencial del Parque
- Revolución
- San Andrés
- San Antonio
- San Carlos
- San Rafael
- Sutaj
- Unidad Modelo
- Universitaria
- Valentín Gómez Farías
- Valle del Álamo
- Zona Federal
- La nogalera
- La aurora
Comunidad 8: La Industrial
- 1de Mayo
- 18 de marzo
- 5 de mayo primera sección
- 5 de mayo segunda sección
- Álamo Industrial Sur
- Arboledas del sur
- balcones del cuatro
- Baldios I
- Baldios II
- Clemente Orozco
- Colón Industrial
- Echevarría primera sección
- Echevarría segunda sección
- Echevarría tercera sección
- El Carmen
- El Dean
- El manantial
- El Rocio
- Emiliano Zapata
- Francisco Villa
- Gómez Farías
- Higuerillas
- Industrial primera sección
- Industrial segunda sección
- Industrial tercera sección
- Las juntas
- Lázaro Cárdenas
- Loma Linda
- Lomas de Polanco
- Lomas del Pedregal
- López Portillo
- Los Colorines
- Miravalle primera sección
- Miravalle segunda sección
- Miravalle tercera sección
- Miravalle cuarta sección
- Miravalle sexta sección
- Miravalle octava sección
- Miravalle novena sección
- Nueva España
- Nueva Santa María
- Patria
- Patria Nueva
- Polanco Oriente
- Polanquito
- Revolucionaria
- Villa Hermosa
- Vistas del Sur
- Zona de industrias dos
- Zona de industrias tres
- Zona de industrias uno
- Zona Industrial
- La Nogalera
Comunidad 9: Del Fresno
- 8 de julio
- Abastos
- Ampliación del Sur
- Bosques de la Victoria
- Colón
- Del Fresno Primera Sección
- Del Fresno Segunda Sección
- Del Sur
- Hípico Tapatío
- Infonavit el Sauz
- Jardines de la Cruz primera sección
- Jardines de la Cruz Segunda sección
- Jardines de San José
- Jardines del Sur
- Jardines el Sauz
- Las Torres
- Morelos
- Residencial la Cruz
- Rinconada de la Arboleda
- Rinconada del Bosque
- Santa Eduwiges
- Tepopote
- Tepopote Oeste
- Verde Valle
- Villa Vicente Guerrero
- Villas de la Cruz
- La aurora
Comunidad 10: Colomos – Minerva
- Agraria
- Aldrete
- Arcos Sur
- Campo de Polo Chapalita
- Chapalita
- Circunvalación Guevara
- Circunvalación Sarcófago
- Circunvalación Vallarta
- Colonias de San Javier
- Colomos Providencia
- Country Club
- Country Plaza
- Italia
- Italia Providencia
- Jardines de los Arcos
- Jardines de Plaza del Sol
- Jardines de San Ignacio
- Jardines del Bosque Centro
- Jardines del Bosque Norte
- Lomas de Guevara
- Lomas de Santa Rita
- Lomas del Valle
- Lomas providencia
- Los Colomos
- Monraz
- Parque de las Estrellas
- Prados Providencia
- Providencia
- Providencia Cuarta Sección
- Providencia Quinta Sección
- Providencia Segunda Sección
- Providencia Sur
- Providencia Tercera Sección
- Residencial Juan Manuel
- Rinconada de Santa Rita
- Rinconada del Arroyo
- San Lucas
- Terranova
- Terrazas Monraz
- Vallarta Norte
- Vallarta Poniente
- Vallarta San Jorge
- Vallarta Sur
- Vecindad Jardines del Bosque
- Villa de los Colomos
Comunidad 11: Americana – Santa Tere
- Americana Oriente
- Americana Poniente
- Arcos Vallarta
- Arcos Vallarta Segunda Sección
- Ayuntamiento
- Barrera
- Capilla de Jesús
- Jesús García
- Ladrón de Guevara
- Lafayette
- Mexicaltzingo
- Moderna
- Obrera
- Rojas Ladrón de Guevara
- Sagrada Familia
- San Antonio Poniente
- Santa Teresita
- Villaseñor
Este cambio ya está en vigor, y se espera que los ciudadanos consulten la nueva división para conocer la comunidad a la que pertenecen y cómo pueden beneficiarse de este modelo administrativo.