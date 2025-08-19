Lista completa de las colonias de Guadalajara divididas en 11 comunidades: ¡ubica la tuya!

¡Atención, jaliscienses! El Gobierno de Guadalajara oficializó la nueva división territorial de la ciudad, un cambio que busca mejorar la administración y los servicios públicos. Las colonias de la metrópoli se reajustaron para conformar un total de 441 colonias en 11 comunidades distintas y aquí te damos la lista competa para que ubiques la tuya.

Lista completa de las 125 colonias de Guadalajara divididas en 11 comunidades, ¿a qué comunidad pertenece la mía?

Si tu colonia forma parte de la siguiente lista, ahora sabes a qué comunidad perteneces:

Comunidad 1 y 2: Centro Histórico y Alameda



Analco

Centro

El Retiro

El Santuario

La Perla

Sagrado Corazón

San Juan de Dios

Santuario Segunda Sección

Comunidad 3: Fray Antonio Alcalde



Alcalde Barranquitas

Atemajac

Circunvalación Country

Colinas de La Normal

El Patián

Estadio Poniente

Fábrica de Atemajac

Fidel Velázquez

Guadalupana Norte

Guadalupana Sur

Independencia

Independencia Oriente

Independencia Poniente

Independencia Sur

Jardines Alcalde

Jardines de Atemajac

Jardines del Country

Jardines del Country Segunda Sección

Jardines del Country Tercera Sección

La Normal

Mezquitán

Mezquitán Country

Mezquitán Oriente

Monumental

Niños Héroes

Ramón Corona

San Bernardo

San Miguel de Mezquitán

Santa Elena Alcalde Oriente

Santa Elena Alcalde Poniente

Santa Elena Estadio

Santa Mónica Primera Sección

Santa Mónica Segunda Sección

Simón Bolívar

Vallarta Country

Villas de San Juan

Villas de San Juan Zona 2

Villas de San Juan Zona 3

Comunidad 4: La Barranca de Huentitán



Autocinema

Balcones de Huentitán

Batallón de San Patricio

Belisario Domínguez

Belisario Domínguez Norte

Bosque de la Cantera

Colinas de Huentitán

Colomos Independencia

Colonia Independencia

Coto Zoologico

División del Norte

Dr ATL

El Paraíso

Estadio

Flores Magón

FOVISSSTE Estadio

FOVISSSTE Independencia

Guadalajara Oriente

Heudoro Hernández Segunda Sección

Huentitlán El Alto Zona 3

Huentitlán El Alto Zona 4

Huentitlán El Alto Segunda Sección

Huentitlán El Alto Primera Sección

Independencia Norte

Infonavit Independencia

Infonavit Planetario

Infonavit Rancho Nuevo

Jardines de la Barranca

Jardines de Santa Isabel

Josefina López de Isaac

La cantera

La canteria

La esperanza

La esperanza zona 3

La joya

La joyita de Huentitlán

Las lomas de Independencia

Lomas de Huentitlán

Lomas de Paraíso Primera Sección

Lomas de Paraíso Segunda Sección

Lomas de Paraíso Tercera Sección

Lomas de Paraíso Cuarta Sección

Lomas de Paraíso Quinta Sección

Los Naranjos

Margarita Maza de Juárez

Nuevo Sur

Panorámica Primera Sección

Panorámica Segunda Sección

Paseos Independencia

Patria Independencia

Planetario

Praderas del Paraíso

Rancho nuevo primera sección

Rancho nuevo segunda sección

Rancho San Antonio

Residencial de la Barranca

Residencial San Elías

Rinconada de Huentitlán

Rinconada del Planetario

Río Verde Orlatos

San Antonio Norte

San José Río Verde Primera Sección

San José Río Verde Segunda Sección

San Miguel de Huentitlán Primera Sección

San Miguel de Huentitlán Segunda Sección

San Miguel de Huentitlán Tercera Sección

Santa Cecilia Primera Sección

Santa Cecilia Segunda Sección

Santa Cecilia Tercera Sección

Santa Elena de la Cruz

Tetlán Río Verde

Unión de Urbano Cetemistas

Villas de Barranca

Villas de la Cantera

Zoológico

Comunidad 5: Los Oblatos



Aaron Joaquín

Ampliación Talpita

Antigua Penal de Orlatos

Arandas

Arandas Sur

Balcones de Orlatos Primera Sección

Balcones de Orlatos Segunda Sección

Beatriz Hernández

Blanco y Cuéllar primera sección

Blanco y Cuéllar segunda sección

Blanco y Cuéllar tercera sección

Campesina Zona 4

Circunvalación Belisario

Circunvalación Oblatos

Circunvalación Oblatos Zona 4

El Mirador

El porvenir

El porvenir Oriente

El Zalate

Esteban Alatorre

Exhacienda de Oblatos

Federalismo

General Real

Helidoro Hernández primera sección

Industria

Jardines de Guadalupe

La Natividad

La perla Zona 5

Lomas de Oblatos Primera Sección

Lomas de Oblatos Segunda Sección

Lomas de San Eugenio

Lomas Independencia

Los mártires

Oblatos Anexo

Oblatos primera sección

Oblatos segunda sección

Oblatos tercera sección

Plutarco Elías Calles Zona 4

Popular San Martín

Potrero Alto

Progreso

Rinconada San Andrés Poniente

San Crispin

San Eugenio

San Felipe Primera sección

San Felipe segunda sección

San Isidro

San Juan Rosco

San Marcos

San Martín Anexo

San Ramón

San Vicente

Santa María

Santa María Oriente

Santa Rosa

Talpita Oriente

Talpita Poniente

Valle de la Primavera

Vicente Guerrero

Villas de Guadalupe

Comunidad 6: Tetlán



2001

Academias

Agustín Vañez

Aldama Tetlán primera sección

Aldama Tetlán segunda sección

Ampliación Provincia

Barajas Villaseñor

Benito Juárez

Campesina Sur

Cantarranas

Cuauhtémoc Infonavit

Cuauhtémoc Oiokuar

El Barrio

El Porvenir zona 6

Esteban Alatorre Zona 6

Hermosa Provincia

Infonavit Benito Juárez

Infonavit San Rafael

Insurgentes la presa

Insurgentes primera sección

Insurgentes segunda sección

Insurgentes tercera sección

Jardín de los escritores

Jardín de los historiadores

Jardín de los poetas

Jardines de la Paz

Jardines de la Paz Norte

Jardines de la Paz Oriente

Jardines de San Francisco

Jardines del Nilo Norte

Jardines del Nilo Sur

Jardines del Nilo

Javier Mina

La aurora zona 6

La florida

Lagos oriente anexo

Lagos oriente primera sección

Lagos oriente segunda sección

Las piedrotas

Libertad

Lomas del gallo

Los arrayanes

Los tulipens

Miguel Hidalgo

Nuevo Fraccionamiento

Obliscos

Comunidad 7: Atlas – Olímpica



Álamo Industrial Norte

Agua Azul

Atlas

Atlas poniente

Atlas segunda sección

Bosques del Boulevard

Condominio San Fernando

El Hormiguero

El Real

El Rosario

El Rosario Sur

Electricistas

Ferrocarril

González Gallo

jardínes del Rosario

La divina providencia

La loma

La Loma poniente

Las conchas

Lomas de Revolución

Lomas del Paradero

Medrano

Mirador el Aalamo

Olímpica

Obrera zona 5

Quinta Velarde

Rancho Blanco

Rancho Blanco Álamo

Reforma

Residencial del Parque

Revolución

San Andrés

San Antonio

San Carlos

San Rafael

Sutaj

Unidad Modelo

Universitaria

Valentín Gómez Farías

Valle del Álamo

Zona Federal

La nogalera

La aurora

Comunidad 8: La Industrial



1de Mayo

18 de marzo

5 de mayo primera sección

5 de mayo segunda sección

Álamo Industrial Sur

Arboledas del sur

balcones del cuatro

Baldios I

Baldios II

Clemente Orozco

Colón Industrial

Echevarría primera sección

Echevarría segunda sección

Echevarría tercera sección

El Carmen

El Dean

El manantial

El Rocio

Emiliano Zapata

Francisco Villa

Gómez Farías

Higuerillas

Industrial primera sección

Industrial segunda sección

Industrial tercera sección

Las juntas

Lázaro Cárdenas

Loma Linda

Lomas de Polanco

Lomas del Pedregal

López Portillo

Los Colorines

Miravalle primera sección

Miravalle segunda sección

Miravalle tercera sección

Miravalle cuarta sección

Miravalle sexta sección

Miravalle octava sección

Miravalle novena sección

Nueva España

Nueva Santa María

Patria

Patria Nueva

Polanco Oriente

Polanquito

Revolucionaria

Villa Hermosa

Vistas del Sur

Zona de industrias dos

Zona de industrias tres

Zona de industrias uno

Zona Industrial

La Nogalera

Comunidad 9: Del Fresno



8 de julio

Abastos

Ampliación del Sur

Bosques de la Victoria

Colón

Del Fresno Primera Sección

Del Fresno Segunda Sección

Del Sur

Hípico Tapatío

Infonavit el Sauz

Jardines de la Cruz primera sección

Jardines de la Cruz Segunda sección

Jardines de San José

Jardines del Sur

Jardines el Sauz

Las Torres

Morelos

Residencial la Cruz

Rinconada de la Arboleda

Rinconada del Bosque

Santa Eduwiges

Tepopote

Tepopote Oeste

Verde Valle

Villa Vicente Guerrero

Villas de la Cruz

La aurora

Comunidad 10: Colomos – Minerva



Agraria

Aldrete

Arcos Sur

Campo de Polo Chapalita

Chapalita

Circunvalación Guevara

Circunvalación Sarcófago

Circunvalación Vallarta

Colonias de San Javier

Colomos Providencia

Country Club

Country Plaza

Italia

Italia Providencia

Jardines de los Arcos

Jardines de Plaza del Sol

Jardines de San Ignacio

Jardines del Bosque Centro

Jardines del Bosque Norte

Lomas de Guevara

Lomas de Santa Rita

Lomas del Valle

Lomas providencia

Los Colomos

Monraz

Parque de las Estrellas

Prados Providencia

Providencia

Providencia Cuarta Sección

Providencia Quinta Sección

Providencia Segunda Sección

Providencia Sur

Providencia Tercera Sección

Residencial Juan Manuel

Rinconada de Santa Rita

Rinconada del Arroyo

San Lucas

Terranova

Terrazas Monraz

Vallarta Norte

Vallarta Poniente

Vallarta San Jorge

Vallarta Sur

Vecindad Jardines del Bosque

Villa de los Colomos

Comunidad 11: Americana – Santa Tere



Americana Oriente

Americana Poniente

Arcos Vallarta

Arcos Vallarta Segunda Sección

Ayuntamiento

Barrera

Capilla de Jesús

Jesús García

Ladrón de Guevara

Lafayette

Mexicaltzingo

Moderna

Obrera

Rojas Ladrón de Guevara

Sagrada Familia

San Antonio Poniente

Santa Teresita

Villaseñor

Este cambio ya está en vigor, y se espera que los ciudadanos consulten la nueva división para conocer la comunidad a la que pertenecen y cómo pueden beneficiarse de este modelo administrativo.