Licencia conducir Durango: Nuevo trámite con beneficio económico y requisitos para obtenerla

En Durango, renovar la licencia de conducir se ha vuelto más accesible gracias a un beneficio económico que busca apoyar a los automovilistas y motociclistas del estado.

Con esta medida del gobierno del estado y la Secretaría de finanzas y Administración del Estado pretende incentivar la regularización de quienes aún no cuentan con el documento o lo tienen vencido, ofreciendo descuentos que alivian el bolsillo de las familias.

¿En qué consiste el nuevo beneficio en la licencia de conducir Durango?

Durante agosto, los ciudadanos pueden aprovechar un descuento del 50 por ciento en el trámite de la licencia de conducir en Durango.

Esto significa que, en lugar de pagar la tarifa habitual, los conductores de automóviles solo deberán cubrir 530 pesos, mientras que los motociclistas deberán desembolar 372 pesos, lo que representa una oportunidad para ponerse al corriente sin afectar tanto la economía familiar.

¿Dónde puedo tramitar la licencia de conducir en Durango?

El trámite se encuentra disponible en todos los Centros Multipago y módulos de recaudación distribuidos en el estado, incluyendo municipios de la región Lagunera.

De esta manera, las y los ciudadanos pueden elegir la sede más cercana para realizar el proceso sin complicaciones.

Centros Multipagos y módulos de recaudación:



Constitución

Paseo Durango

San Agustín

Plaza Doma

Unidad Administrativa Municipal

20 de Noviembre

Villa vivero (Lerdo)

Casa de Gobierno (Gómez Palacio)

Torre Eiffel (Gómez Palacio)

¿Quiénes pueden acceder al beneficio de la licencia de conducir Durango?

El descuento está dirigido tanto a automovilistas como a motociclistas que necesiten renovar su licencia. Con esta estrategia, el gobierno busca aumentar el número de conductores regularizados y, al mismo tiempo, garantizar mayor seguridad vial en la entidad.

Con esta medida, Durango no solo facilita el trámite de la licencia de conducir, sino que también impulsa un beneficio directo para las familias, apostando por un transporte más ordenado y seguro.

¿Es posible renovar la licencia de conducir Durango en línea?

Sí. Una de las facilidades que ofrece este programa es la opción de hacer el trámite digitalmente. A través de la página oficial www.pagos.durango.gob.mx, el usuario puede llenar sus datos, realizar el pago con tarjeta bancaria y recibir la licencia directamente en su domicilio.

Esto representa un ahorro de tiempo y una alternativa para quienes prefieren evitar filas.