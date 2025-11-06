¡Luto en el deporte! Muere futbolista ecuatoriano por bala perdida

El futbol ecuatoriano vuelve a vestirse de luto. Miguel Nazareno, un joven de 16 años perteneciente a las fuerzas básicas del club Independiente del Valle, murió en la ciudad de Guayaquil en medio de un hecho que su equipo atribuyó directamente a la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país.

De acuerdo con medios locales, el futbolista habría sido alcanzado por una bala perdida durante un tiroteo, aunque hasta el momento no se han ofrecido más detalles sobre lo ocurrido.

"La familia de Independiente del Valle expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento de Miguel Nazareno, jugador de nuestra cantera en Independiente Juniors. Miguel se encontraba en su hogar, en la ciudad de Guayaquil", escribieron en redes sociales.

Nazareno se encontraba en su casa cuando fue alcanzado por el proyectil, según información preliminar.

A través de un comunicado, Independiente del Valle expresó su “profundo pesar” por la muerte del jugador y lamentó que la violencia haya cobrado la vida de uno de sus talentos más jóvenes.

“Lamentablemente fue víctima de la inseguridad que afecta a nuestro país”, escribió el club en redes sociales, sumándose a las voces que exigen respuestas ante la ola delictiva que golpea a Ecuador.

— Independiente del Valle (@IDV_EC) November 5, 2025

No es el primer futbolista en Ecuador que muere en hechos violentos

El caso de Nazareno no es aislado. En los últimos meses, varios futbolistas han perdido la vida en circunstancias similares, reflejo del clima de violencia que se ha extendido por todo el país.

En septiembre, el joven jugador Jostin Mero, del club Manta, fue asesinado en otro hecho violento, mientras que semanas más tarde el experimentado mediocampista Jonathan “Speedy” González fue acribillado en la provincia de Esmeraldas.

A esa lista se suman los nombres de Maicol Valencia y Leandro Yépez, futbolistas del club Exapromo Costa, de la tercera división ecuatoriana, quienes también murieron por heridas de bala en circunstancias aún no esclarecidas.