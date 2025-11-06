Logo InklusionSitio accesible
Congreso de Perú declara a Claudia Sheinbaum como persona non grata

La moción de persona non grata fue aprobada por mayoría por el Congreso de Perú; la medida es por el asilo otorgado a Betssy Chávez.

Escrito por: César Contreras
El Congreso de Perú votó y aprobó la declaración de persona non grata para Claudia Sheinbaum, presidenta de México, después de que el gobierno mexicano aceptara la petición de asilo de Betssy Chávez, exprimera ministra peruana.

La medida fue aprobada con 63 votos a favor, 34 en contra y dos abstenciones en una sesión realizada este 6 de noviembre de 2025.

