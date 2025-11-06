Congreso de Perú declara a Claudia Sheinbaum como persona non grata

El Congreso de Perú votó y aprobó la declaración de persona non grata para Claudia Sheinbaum, presidenta de México, después de que el gobierno mexicano aceptara la petición de asilo de Betssy Chávez, exprimera ministra peruana.

La medida fue aprobada con 63 votos a favor, 34 en contra y dos abstenciones en una sesión realizada este 6 de noviembre de 2025.