México no compra vacuna de segunda: SHCP

Ciudad de México. Al asegurar que el gobierno federal dispondrá de los recursos necesarios para garantizar la vacuna contra el covid, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguro que los antídotos que ha comprado México no son de segunda.

Al participar de manera virtual en la reunión plenaria de diputados de Movimiento Ciudadano, sostuvo que en la adquisición el gobierno le apuesta a obtener dosis de mejor calidad y eficacia.

“Primero, nosotros no estamos comprando vacunas de segunda. Hay y de hecho estamos. Déjenme decirlo súper claramente, no compramos vacunas de segunda. La mayor parte de las vacunas, por ejemplo las de la influenza, que nos aplicamos, que yo mismo me apliqué este año, tienen un nivel de eficacia de entre el 40 y el 50 por ciento (...) Todas las vacunas que nosotros hemos, estamos en el proceso de contratar, tienen niveles de eficacia superiores al 94 por ciento”, señaló el funcionario.

Reconoció que en el mercado internacional, hay una vacuna cuyo fabricante no quiso mencionar, que tiene eficacia del 65 por ciento, pero México no la está adquiriendo.

Anunció que en abril el gobierno de México empezara a recibir las vacunas de Covax.

Sostuvo que el gobierno federal la prioridad es contar con más vacunas por lo que dispondrá de los recursos necesarios para lograr ampliar contratos con las farmacéuticas.

“Esto e salgo que esta evolucionado todos los días, algunas vacunas se están moviendo mas rápidamente que otras, lo que nosotros estamos asegurándonos es que tanto en materia de salud como presupuestal no hay ninguna prioridad más alta para el gobierno que asegurar que tenemos vacunas lo más pronto posible, así es que si surgiera algo como Sputnik o si alguna de estas farmacéuticas pudiera ampliar la cantidad del volumen de los contratos nosotros vamos a hacer el esfuerzo para asegurarnos que nos vamos a proveer de los recursos suficientes”

Cuestionado sobre la recuperación de la economía, dijo que dependerá de la aplicación de la vacuna.

“La velocidad de la recuperación, esta es la mejor forma de ponerlo; es una carrera de autos, ver que se puede hacer más rápido, si poner vacunas que hacen que se caiga inmediatamente o si la pandemia toma esto (...) justamente por eso lo que estamos enfocándonos es en traer el mayor número de vacunas lo más rápido posible”.