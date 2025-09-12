Hechos con Javier Alatorre hoy 11 de septiembre: tragedia en Iztapalapa, impuestos y deuda pública

El noticiero Hechos con Javier Alatorre hoy 11 de septiembre presentó un resumen marcado por la tragedia de la explosión en el Puente de la Concordia, las muestras de solidaridad de la ciudadanía y los cuestionamientos al sistema de salud. Además, se abordaron temas de economía, impuestos y corrupción que impactan directamente en la vida de los mexicanos.

Familias entre la desesperación y el dolor: Lo que dejó la explosión en el Puente la Concordia

Más de 70 personas permanecen hospitalizadas tras la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. En hospitales como el Zaragoza del ISSSTE y el Rubén Leñero se confirmaron nuevos decesos, lo que ha sumido a decenas de familias en la tristeza y la incertidumbre.

Médicos y enfermeras trabajan a marchas forzadas para salvar vidas, en medio de la falta de insumos y las carencias de un sistema de salud debilitado. Al mismo tiempo, algunas familias aún buscan a sus seres queridos desaparecidos.

Tragedia y desesperación en la CDMX...



Ocho muertos y 67 hospitalizados tras la #explosión en el puente de la Concordia. #Médicos luchan sin descanso pese a la falta de insumos.



Familias viven la angustia de no saber si sus seres queridos sobrevivirán... mientras hospitales… pic.twitter.com/VBkTG9U5di — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 12, 2025

Solidaridad en México ante las víctimas por explosión en Iztapalapa

A pesar del dolor, la solidaridad se ha hecho presente. Desde gestos como gelatinas, tortas y jugos entregados en hospitales, hasta medicinas, vendas y pañales para los más pequeños, ciudadanos y personal médico han mostrado apoyo a las víctimas.

La ayuda también llegó desde las autoridades, con despensas y alimentos distribuidos por la policía capitalina. El espíritu comunitario se convirtió en un puente de esperanza para quienes enfrentan la tragedia.

El regreso a la normalidad en la zona cero en el Puente de la Concordia

Durante la madrugada, brigadas de Obras y Servicios Urbanos limpiaron la zona del Puente de la Concordia y retiraron vehículos calcinados. Aunque la vialidad fue reabierta, peritos de la Fiscalía capitalina regresaron para continuar con las investigaciones.

Vecinos colocaron un memorial improvisado con flores y veladoras en recuerdo de quienes perdieron la vida, mientras otros ofrecieron agua y comida a policías y trabajadores.

Impuesto al refresco: más para la recaudación que para la salud

El noticiero también puso sobre la mesa el incremento al impuesto especial sobre refrescos, que pasará de 1.64 pesos a 3.08 pesos por litro en 2026. Aunque el gobierno justifica la medida como un esfuerzo por la salud, el análisis señala que en realidad busca aumentar la recaudación, ya que el consumo sigue creciendo año con año.

La deuda pública que crece con cada sexenio

Desde el año 2000 hasta la actualidad, cada nuevo gobierno ha incrementado la carga económica que pesa sobre los mexicanos. El cálculo proyecta que para 2026, cada ciudadano deberá más de 151 mil pesos, herencia de las políticas financieras acumuladas.

Empresa fantasma y contrabando de combustible

Se revelaron avances en las investigaciones sobre la empresa Mefra Fletes, presuntamente ligada al contrabando de millones de litros de combustible.

Las autoridades identificaron a sus supuestos dueños como prestanombres sin capacidad económica real, lo que refuerza la hipótesis de que detrás operan redes de corrupción.