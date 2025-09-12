Logo InklusionSitio accesible
Conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 12 de septiembre

Entérate de los temas más relevantes de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes 12 de septiembre desde Palacio Nacional.

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

Claudia Sheinbaum mañanera.
Conferencia mañanera hoy viernes 12 de septiembre. |Gobierno de México.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para este viernes 12 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. No te pierdas los temas más relevantes que tocó.

¿A qué hora comienza la conferencia matutina?

La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.

