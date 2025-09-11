Manuel Espino, diputado morenista, es hospitalizado de gravedad tras derrame cerebral

El diputado federal Manuel Espino Barrientos, integrante de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, fue hospitalizado de urgencia tras sufrir un derrame cerebral la noche del miércoles.

De acuerdo con información oficial, el legislador tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y continúa en terapia intensiva.

Hospitalizan a Manuel Espino, ¿qué se sabe?

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, relató que la emergencia ocurrió entre las 21:00 y 22:00 horas. La familia de Espino lo trasladó de inmediato a una clínica, donde médicos especialistas lograron estabilizarlo.

“Deseamos su pronta recuperación y elevamos nuestras oraciones por su salud”, expresó Monreal en conferencia de prensa.

El diputado Manuel Espino (Morena) tuvo un derrame cerebral.



El diputado Manuel Espino (Morena) tuvo un derrame cerebral. Está en terapia intensiva, tras ser intervenido anoche, confirma Ricardo Monreal.

Reacciones y muestras de apoyo tras derrame cerebral de Manuel Espino

La noticia generó preocupación dentro y fuera del Congreso. En redes sociales, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Durango, Lulú García, compartió un mensaje de respaldo:

“Enviamos toda nuestra solidaridad y los mejores deseos de pronta recuperación a nuestro compañero diputado federal Manuel Espino”.

Otros legisladores también se unieron a las muestras de solidaridad, subrayando la importancia de su experiencia política y su aportación en los debates legislativos.

Enviamos toda nuestra solidaridad y los mejores deseos de pronta y total recuperación a nuestro querido compañero Diputado Federal @ManuelEspino, quien lamentablemente se encuentra hospitalizado.

Desde Durango Morena y toda la familia morenista, acompañamos a su familia en estos momentos.

¿Quién es Manuel Espino? Conoce su trayectoria política

Con una carrera marcada por distintos momentos, Espino ha sido protagonista en varios partidos. Ingresó al Partido Acción Nacional (PAN) en 1978 y llegó a dirigirlo a nivel nacional. Años más tarde se incorporó a Movimiento Ciudadano y, desde 2021, forma parte de Morena.

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue nombrado comisionado del Servicio de Protección Federal en 2020, aunque renunció al cargo a finales de 2021. Posteriormente, asumió la dirección del Conalep.

Actualmente, es diputado federal para el periodo 2024-2027. Su suplente registrado es Nicolás Alvarado Morales.

En semanas recientes, Espino se colocó en el centro de la discusión política al criticar al senador Adán Augusto López y a su excolaborador en Tabasco, Hernán Bermúdez, a quienes comparó con el expresidente Felipe Calderón y Genaro García Luna, procesado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.