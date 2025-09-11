¡Cuida tu cartera! Estos son los vehículos que no circulan este jueves y no pagues multas en CDMX y Edomex

¡Cuida tu bolsillo y evita contratiempos! A partir de este jueves 11 de septiembre de 2025 entrará en vigor el programa Hoy No Circula, medida aplicada en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) con el objetivo de disminuir la contaminación y reducir la saturación vehicular. Conoce cuáles son los carros que no circulan ye evita multas.

Las autoridades llaman a los conductores a consultar con anticipación el calendario para este jueves 11 de septiembre, a fin de evitar multas y sanciones. Además, se prevé un aumento en el tráfico debido a las recientes lluvias que han ocasionado inundaciones.

¿Qué vehículos no circulan los jueves?

Para este jueves 11 de septiembre de 2025, los vehículos que deberán mantenerse fuera de circulación son aquellos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y con holograma de verificación 1 y 2.

La restricción se aplicará en un horario de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y en varios municipios conurbados del Edomex.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

Cabe señalar que los automóviles que cuentan con holograma “00” o “0” quedan exentos de esta medida, lo que significa que podrán circular sin restricciones durante esta jornada.

Las autoridades exhortan a los conductores a respetar el calendario y los lineamientos del programa, ya que las multas por incumplimiento pueden representar un gasto considerable.

¿Cuáles son las multas por no respetar el calendario del Hoy No Circula?

Las multas por incumplir la medida oscilan entre 2,262 y 3,394 pesos, equivalentes a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según la falta cometida. La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX señala que uno de los objetivos de calendario está el de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles.