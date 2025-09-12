¿Quién es Martha Lidia Pérez, nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda?

El Gobierno de México designó a Martha Lidia Pérez como la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, luego de la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún.

El anuncio oficial fue realizado por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), y ratificado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cómo fue el proceso para designar a la nueva comisionada de búsqueda?

La Segob explicó que, para elegir a la nueva comisionada, se analizaron 76 perfiles, de los cuales 27 cumplieron con los requisitos establecidos, y 25 personas fueron entrevistadas. Tras este proceso, Pérez fue seleccionada por su experiencia, sensibilidad y empatía hacia las víctimas.

Rosa Icela Rodríguez resaltó que la designación responde a la prioridad de la presidenta Sheinbaum de atender el tema de personas desaparecidas. Entre los objetivos planteados se encuentran:



Implementación de una Plataforma Única de Identidad que integre CURP y biométricos.

Activación inmediata de la Alerta Nacional de Búsqueda en todo el país.

Creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación.

Vinculación de los sistemas de registro de autoridades federales, estatales y municipales con la Plataforma Única de Identidad.

Acceso en tiempo real a archivos biométricos para mejorar la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Estamos seguros de que el profesionalismo y experiencia de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo, serán clave para fortalecer las acciones en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Agradecemos a los colectivos, figuras expertas y…

¿Quién es Martha Lidia Pérez?

Originaria de Veracruz y cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal y Criminología. Se ha desempeñado como fiscal especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas en Veracruz y como fiscal especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada en la Fiscalía General de la República (FGR).

El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, destacó que su elección consideró tanto la experiencia técnica y jurídica como su compromiso y cercanía con las víctimas. Pérez Gumecindo se incorpora al cargo de manera inmediata tras ser seleccionada entre cinco finalistas presentados a la presidenta.

Ceci Flores reacciona a nombramiento de Lidia Pérez

El nombramiento de la nueva titular fue bien recibido por organizaciones de familiares de desaparecidos. Ceci Flores, madre buscadora de sus hijos Alejandro y Marco Antonio, expresó su satisfacción en redes sociales:

“Me da mucho gusto saber que nombraron a Martha Lidia como Comisionada Nacional de Búsqueda. Yo la conocí como Fiscal de desaparecidos en la FGR.”

La llegada de Pérez Gumercindo representa un nuevo esfuerzo del gobierno federal para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y atender con mayor eficacia a las víctimas y sus familias.