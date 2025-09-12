¡Fechas confirmadas! Primer ministro de Canadá visitará México: SRE lo revela

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, confirmó que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, realizará una visita oficial a nuestro país los próximos 18 y 19 de septiembre de 2025.

Durante su estancia, Carney se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum y participará en un encuentro empresarial con representantes de diferentes sectores.

Reunión Mark Carney - Sheinbaum: Así será la visita oficial

Según informó la SRE, el primer ministro canadiense llegará acompañado de miembros de su gabinete y de una comitiva de empresarios canadienses de alto perfil, lo que refleja la intención de fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre ambos países.

El 18 de septiembre, Carney sostendrá un encuentro bilateral con la presidenta Sheinbaum, en el que se espera abordar temas de cooperación económica, inversión y desarrollo sostenible. Posteriormente, participará en un foro empresarial, donde se prevé la firma de acuerdos y la promoción de proyectos conjuntos.

Esta reunión marca un nuevo capítulo en la relación México-Canadá, tras el último encuentro entre los mandatarios en junio de este año, durante la Cumbre del G7 celebrada en Kananaskis, Alberta, Canadá. La interacción entre ambos países ha sido constante, con un enfoque en fortalecer la cooperación estratégica y la inversión bilateral.

Este jueves, el canciller Juan Ramón de la Fuente dirigió un mensaje a medios para dar seguimiento a los avances alcanzados en materia de atención a nuestras y nuestros connacionales en Estados Unidos. Al respecto, el canciller destacó que nuestra red consular está trabajando…



Al respecto, el canciller destacó que nuestra red consular está trabajando… pic.twitter.com/niorIpk17t — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 12, 2025

¿Relación con China está en riesgo? Esto reveló el canciller mexicano

En otro tema, el canciller Juan Ramón de la Fuente abordó la situación con China tras las recientes propuestas para aumentar aranceles a países con los que México no tiene tratados comerciales.

De la Fuente descartó cualquier ruptura con el gobierno chino, asegurando que se mantiene una relación amistosa y cordial. El titular de la SRE resaltó que México mantiene conversaciones permanentes con el embajador de China, reforzando los canales de comunicación y cooperación en distintos ámbitos.