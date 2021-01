Aplicación de vacunas a adultos mayores no iniciará el viernes: Ssa

El próximo viernes no comenzará la vacunación a personas adultas mayores, pues se tiene programado que esta etapa inicie a finales de enero y será independiente de la entrega de apoyos de los programas del Bienestar, como las pensiones, aseguró la Secretaría de Salud.

La dependencia confirmó que, tras la aplicación de cuestionarios a adultos mayores, se determinó que el 71 por ciento de ellos aceptaría la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

Se informó que si bien la vacunación para adultos mayores empezará proximamente, no será esta semana. Esto, luego de que se reportara en diversos medios que los adultos mayores estaban recibiendo llamadas telefonicas de la Secretaría del Bienestar para informarles que el viernes se aplicará la vacuna a los que cobren su pensión de forma presencial.

La dependencia admitió que se han realizado llamadas telefónicas a este sector de la población con la finalidad de conocer la aceptación de la vacuna y reconocer qué porcentaje de la población, de este universo, estaría interesada en ser vacunada, con el fin de establecer la preparación logística para iniciar esta nueva etapa en la estrategia.

La dependencia está tratando de identificar, con antelación quiénes son las personas que pudieran tener algún obstáculo para vacunarse y, con ello, implementar un operativo de campo con las llamadas brigadas “Correcaminos” para vacunar a los mexicanos.

“Dada la historia de fraudes y abusos electorales por gobierno precedentes, no es de extrañar que haya este nivel de sensibilidad social y de aversión a manipulación de los programas sociales”, señaló la Secretaría de Salud.

Asegur´ó que no se trata de manipulación porque la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es que la vacuna se aplique a toda la población; “este es un programa se paga con los impuestos, viene del tesoro nacional, no es de algún grupo político y no debe usarse para fines distintos a los objetivos del programa”.

