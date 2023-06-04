Derrumbe de una mina en Venezuela deja 12 muertos: noticias de hoy

Fuerza Informativa Azteca trae las noticias de hoy en México y el Mundo. Este domingo se confirmó la muerte de 12 mineros tras el derrumbe de una mina de oro en Venezuela.

En México, una mujer murió tras chocar contra el Mexibús en el municipio de Ecatepec. Además, Los Fabulosos Cadillacs rompen récord de asistencia al Zócalo de la CDMX.



Las autoridades dijeron que 112 personas sobrevivieron al colapso de la mina de oro producto de la inundación. Rescatistas permanecen en la zona.



Mujer muere tras chocar contra el Mexibús en Ecatepec

El choque entre un auto y el Mexibús en Ecatepec, en el Estado de México, dejó una mujer muerta; la conductora habría invadido el carril confinado.

INVADIÓ EL CARRIL CONFINADO.#Edomex | El choque entre un auto y el #Mexibús en #Ecatepec, dejó una mujer muerta; la conductora habría invadido el carril confinado del transporte pública.https://t.co/26Fe8spDEt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 4, 2023

¿Sin vasos vacíos? Los Fabulosos Cadillacs rompen récord de asistencia al Zócalo de la CDMX

La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, destacó que el concierto de Los Fabulosos Cadillacs también dejó una millonaria derrama económica.

Murió Ricardo Rocha, periodista mexicano, a los 73 años

El periodista Ricardo Rocha murió este domingo a los 73 años de edad, según confirmaron familiares y amigos cercanos al colaborador de sitios como ADN 40.

#ÚLTIMAHORA | Lamentamos informar el fallecimiento del periodista @RicardoRocha_MX



Nuestro más sentido pésame a su familia. QEPD. pic.twitter.com/qLW2dxJwqz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 4, 2023

¡Terror en las escuelas de Afganistán

Las autoridades creen que el responsable tenía un “rencor personal” y le pagó a un tercero y cometer el hecho. Las 80 niñas envenenadas fueron hospitalizadas.



Ataque armado en el norte de Nigeria dejó decenas de personas muertas y múltiples niños secuestrados

Las autoridades establecieron, preliminarmente, que son 38 víctimas mortales y nueve secuestrados, entre niños y niñas, en el ataque armado a dos estados.



¿Quién va ganando las elecciones en Coahuila

Fuerza Informativa Azteca te informa sobre los resultados de las elecciones 2023 en Coahuila este 4 de junio según el PREP del INE.

¿Quién va ganando las elecciones en Edomex 2023? Así avanzan los resultados del PREP hoy domingo 4 de junio

Fuerza Informativa Azteca te mantiene al tanto de los resultados del PREP durante las elecciones Edomex 2023



Manuel Velasco escribió un mensaje de apoyo a Delfina Gómez y minutos después lo borró para evitar una multa por un delito electoral durante las elecciones.



Aviones de combate de EU interceptan aeronave que se estrelló sobre Washington

Los aviones militares F-16 se aproximaron a la aeronave que no atendió las recomendaciones para aterrizar y se estrelló cerca de Washington, capital de EU.



Delfina Gómez aventaja en el conteo rápido de las elecciones Edomex 2023: IEEM

Los resultados proyectados por el conteo rápido difundido por el IEEM apuntan una ventaja de Delfina Gómez en las elecciones por la gubernatura del Estado de México.