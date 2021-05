Nuevo León regresa a clases presenciales el 31 de mayo

En Nuevo León volverán a clases presenciales en preparatoria y universidad a partir del 31 de mayo, después de la suspensión de más de un año por la pandemia de Covid-19, indicaron las autoridades educativas y de salud del estado.

Durante una conferencia de prensa, la secretaria de Educación de Nuevo León, María de los Ángeles Errisúriz, dijo que en todas las escuelas se deberán respetar los protocolos sanitarios establecidos por la Secretaría de Salud y abrirán sus puertas dependiendo de las características de cada institución.

La salud de nuestros maestros, de nuestros alumnos y de toda la comunidad educativa es lo más importante. Cada institución, tomando en cuenta sus características particulares, podrá definir su propia planeación para un regreso a clases presenciales a partir del 31 de mayo

En su turno el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, presentó las recomendaciones que se deberán seguir en las escuelas de nivel medio superior a partir del 31 de mayo para el regreso a clases presenciales.

Filtros para el regreso a clases



En casa, verificar que el estudiante se encuentre asintomático para acudir a clases..

En la escuela, se verifica la temperatura y se da gel antibacterial.

En el aula, sana distancia, uso de gel antibacterial y cubrebocas.

Cómo será el regreso a clases



El regreso a clases será gradual, flexible, híbrido, con alumnos acudiendo voluntariamente en grupos dividido por días.

El aforo será de 30% dependiendo la capacidad del aula, manteniendo la sana distancia entre cada uno de ellos.

En el aula se debe mantener las puertas y ventanas abiertas en todo momento.

Las aulas deben contar con filtro sanitario.

No se podrán realizar ceremonias o reuniones ajenas a las clases.

El plantel deberá tener a la vista carteles informativos indicando el uso obligatorio del cubrebocas, además de señalamientos que indiquen el flujo de circulación de las personas

Se establecerán horarios escalonados para el comienzo y término de las actividades

Fomentar el uso adecuado del equipo de protección personal.

En caso de que exista un caso positivo se suspenderán las clases durante 15 días, para frenar un posible contagio masivo.

Regreso de graduaciones presenciales

Se podrán realizar las graduaciones híbridas, con un aforo voluntario de 30 por ciento, en espacios abiertos y siempre respetando las medidas sanitarias.

Regreso en nivel básico tendrá que esperar en Nuevo León: El Bronco

El gobernador Jaime Rodróiguez Calderón dijo que primero van a probar el regreso a clases presenciales en nivel medio superior en Nuevo León, antes de regresar a las aulas en el nivel básico, es decir: kínder, primaria y secundaria.

“Calma y nos amanece, tenemos que probar primero esto que hemos decidido, no es fácil controlar al niño, al infante, porque ellos tienen sentimientos, emociones diferentes a los adolescentes, no hay una experiencia en el mundo, como no había la experiencia de controlar la pandemia”, dijo el mandatario en la conferencia de prensa.

Nuevo León ha reportado más de 10 mil decesos por Covid-19

En Nuevo León, los picos de la pandemia de Covid-19 se registraron en julio de 2020 y en enero de 2021 con un máximo de 58 muertos por día. Hasta la fecha, han reportado 10 mil 759 decesos por el virus de SARS-CoV-2 y 10 mil 759 contagios.