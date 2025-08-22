VIDEO: Recuperan auto robado tras persecución con cámaras de seguridad en Ciudad Juárez

un chofer de taxi de aplicación fue asaltado violentamente mientras realizaba un viaje hacia la zona del Camino Real, en las faldas de la Sierra en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El chofer recibió la solicitud de servicio de dos hombres y al llegar a su destino fue sorprendido por los pasajeros, quienes lo obligaron a bajar de su vehículo color azul para huir con él.

De inmediato, la víctima reportó el hecho al 911, lo que permitió que la Policía Municipal activara un operativo de búsqueda utilizando las cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de la ciudad.

Hallan auto robado gracias a cámaras de seguridad



Dos hombres pidieron un servicio de plataforma, para hacer un viaje a la zona del camino real a Ciudad Juárez. Al llegar asaltaron al chófer, por lo que policía municipal pudo hallar la unidad gracias a cámaras.

Cámaras permitieron rastrear el auto robado en Ciudad Juárez

El sistema de videovigilancia resultó clave para ubicar el vehículo robado. En las grabaciones se observa cómo la unidad avanza por diversas avenidas, se interna en un camino de terracería y finalmente regresa a una zona habitacional.

Gracias a este seguimiento, las patrullas municipales lograron llegar al sitio en cuestión de minutos y localizar el auto abandonado, a pocos kilómetros del lugar donde el conductor había sido despojado de él.

Aunque los responsables del asalto lograron escapar, las autoridades cuentan con las imágenes que muestran el recorrido y podrían ser fundamentales para identificarlos en las próximas horas.

Tecnología como aliada contra la inseguridad

Este caso refleja la importancia del sistema de cámaras de seguridad en Ciudad Juárez, ya que permitió una reacción rápida y la recuperación del vehículo. Sin embargo, también deja en evidencia el constante riesgo que enfrentan los conductores de plataformas digitales al operar en zonas con altos índices de violencia.

La policía municipal reiteró su llamado a los choferes para que reporten de inmediato cualquier situación de riesgo, y a la ciudadanía a utilizar las herramientas de emergencia para contribuir a la seguridad de la ciudad.

A pesar del susto, el chofer salió ileso del asalto y pudo recuperar su vehículo en poco tiempo, gracias a la coordinación entre la denuncia inmediata y el sistema de cámaras.