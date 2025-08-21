¡14 años tras las rejas! Sentencian a Maestro de Mexicali por abusar de alumnas de primaria

Ricardo Roberto Acuña, maestro de tercer grado de la Escuela Primaria Leona Vicario, fue condenado a 14 años y ocho meses de prisión por delitos de pederastia agravada y abuso sexual en Mexicali, Baja California.

Tras varias denuncias y un caso que se remonta a 2022, finalmente el exprofesor fue declarado culpable de abusar de al menos 14 menores dentro del salón de clases.

Cronología de los hechos: Denuncian abuso en escuela primaria de Mexicali

Los hechos salieron a la luz a finales de 2022, cuando padres de familia detectaron conductas raras hacia varias alumnas de tercer grado.

A decir de los afectados, el sujeto realizaba tocamientos inapropiados, aprovechándose de la confianza de las niñas al ser el profesor encargado del grupo y por comprarles dulces.

En su momento, los padres de familia acudieron al plantel para exigir una respuesta, por lo que el director decidió solo separar del cargo al docente implicado, sin que se presentara ninguna denuncia formal.

Sin embargo, fue hasta el 30 de noviembre de 2022 que se iniciaron las investigaciones correspondientes, pero el maestro ya se había dado a la fuga.

Condenan maestro por abuso infantil en Baja California

A principios de enero de 2023, Ricardo Roberto fue detenido en Quintana Roo, donde se ocultaba en casa de un familiar para evadir la justicia.

Fue trasladado a Mexicali y presentado ante un Juzgado de Control del Sistema Penal Acusatorio, que determinó su detención legal y la imputación de los delitos. Desde entonces, permaneció en la cárcel de la capital de Baja California.

Hasta que el 20 de agosto de 2025, el profesor fue declarado culpable por los delitos de pederastia agravada y abuso sexual.

Cabe destacar que la sentencia de 14 años y ocho meses corresponde únicamente a dos de los 14 casos denunciados, ya que a través de un acuerdo con la Fiscalía del Estado, se le permitió una reducción de la pena.

El exdocente enfrenta aún 10 expedientes adicionales por los mismos delitos denunciados en 2022. Cada uno de estos casos se encuentra en proceso de investigación y juicio, por lo que se espera que en los próximos meses la pena aumente.