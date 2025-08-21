Arrestan a dueño de funeraria ligada al crematorio Plenitud en Chihuahua; lo acusan de homicidio

La Fiscalía de Chihuahua informó sobre la detención de Jesús Manuel G. O., dueño de la funeraria Amor Eterno en Ciudad Juárez, relacionada con el crematorio Plenitud, donde fueron localizados más de 386 cuerpos apilados.

Al sujeto se le señala como presunto responsable de un ataque armado ocurrido el pasado 8 de agosto, en inmediaciones del consulado de Estados Unidos; destapando su doble identidad como posible sicario y dueño de la funeraria.

Detienen al dueño de funeraria Amor Eterno en Ciudad Juárez

De acuerdo con autoridades, Jesús Manuel G. O. fue arrestado por el delito de homicidio calificado en contra de Ramón G. C., ocurrido en el fraccionamiento Paseo de los Nogales.

Las investigaciones detallan que, entre las 19:30 y 21:00 horas del 8 de agosto, la víctima fue atacada a tiros mientras trabajaba en el cruce de Paseo de la Victoria y Paseo del Nogal, donde perdió la vida de manera inmediata.

Pero este jueves 21 de agosto, se le vinculó a proceso, y como medida cautelar se le dictó prisión preventiva hasta el término de la investigación complementaria.

|Fiscalía de Chihuahua

De sicario a vínculos con el crematorio Plenitud: historial del detenido

No es la primera vez que el detenido enfrenta la justicia, ya que en marzo de este mismo año fue puesto bajo las rejas, tras una persecución y balacera.

En esa ocasión, se le relacionó con el secuestro de un hombre junto con otros dos empleados de su funeraria. Lo que permitió relacionarlo con un grupo criminal activo en la frontera.

Desde el lado de los negocios, su nombre salió a relucir en el caso del crematorio Plenitud, descubierto en junio de 2025, donde fueron localizados 386 cuerpos embalsamados, debido a su relación cercana con la funeraria Amor Eterno.

Funerarias ligadas a irregularidades en Ciudad Juárez

Recientemente, la Fiscalía informó sobre la vinculación a proceso de Roberto Isaac “N”, de 23 años, propietario de otro negocio ligado al escándalo.

De acuerdo con las indagatorias, el joven mantuvo ocultos tres cadáveres en una bodega de la funeraria Del Carmen, la cual no contaba con permisos legales ni condiciones adecuadas para la preservación de los cuerpos.

Las autoridades indicaron que los restos fueron almacenados entre el 12 de junio y el 24 de julio de 2025, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud, que exige el manejo digno y documentado de cadáveres.