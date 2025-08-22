Guadalajara cambia su división a 11 comunidades: ¿tengo que actualizar mi dirección y mi INE?
Con la nueva división en Guadalajara surgen dudas sobre si es necesario actualizar la dirección para trámites en estas comunidades; ¿qué dicen las autoridades?
El Gobierno de Guadalajara anunció recientemente una división territorial en Jalisco que reorganiza el municipio en 11 comunidades, trayendo grandes cambios, pero ¿también se debe modificar la dirección en documentos como el INE o comprobante de domicilio?
¿Es necesario cambiar mi comprobante de domicilio en Guadalajara?
La Coordinación de Cuidamos Guadalajara confirmó que no hay necesidad de modificar credenciales, comprobantes ni reportar el cambio al INE.
El encargado general, Marco Ocegueda fue enfático de que no afecta el comprobante de domicilio, ya que solamente es un tema de reorganización administrativa.
Es decir, la vida legal y administrativa de los tapatíos no sufre alteraciones; pues el cambio solo repercute en la forma en que el gobierno local estructura sus brigadas y servicios.
¿Por qué se crearon 11 comunidades en Guadalajara?
De acuerdo con el gobierno municipal, la decisión responde a la necesidad de agilizar la atención ciudadana. Antes existían sectores y zonas, pero ahora la reestructuración permitirá descentralizar la respuesta y reducir los tiempos en los que se atienden los reportes
La presidenta municipal, Vero Delgadillo, explicó que la base de esta reorganización fue la división de 11 polígonos que ya utilizaba la Comisaría de Seguridad. Con ello, se busca alinear esfuerzos entre policía, servicios públicos y programas sociales.
Entre las principales ventajas que se esperan son:
- Atención más rápida en reportes de servicios públicos.
- Mayor coordinación en temas de seguridad.
- Cercanía del gobierno con la ciudadanía.
- Organización más clara de las colonias y barrios.
¿Cuáles son las nuevas comunidades de Guadalajara?
El municipio quedó conformado por 11 regiones, cada una integrada por distintas colonias. Estas son:
- Centro Histórico
- Alameda
- Fray Antonio Alcalde
- La Barranca de Huentitán
- Los Oblatos
- Tetlán
- Atlas-Olímpica
- La Industrial
- Del Fresno
- Colomos-Minerva
- Americana-Santa Tere
El ayuntamiento puso a disposición listados oficiales para que cada persona pueda ubicar a qué nueva comunidad pertenecen las 441 colonias.
Listado de colonias divididas en comunidades
A continuación, te presentamos un listado de algunas colonias y su nueva organización territorial:
Comunidad 1 y 2: Centro Histórico y Alameda
- Analco
- Centro
- El Retiro
- El Santuario
- La Perla
- Sagrado Corazón
- San Juan de Dios
- Santuario Segunda Sección
Comunidad 3: Fray Antonio Alcalde
- Fidel Velázquez
- Guadalupana Norte
- Guadalupana Sur
- Independencia
- Jardines Alcalde
- Jardines de Atemajac
- Jardines del Country
- La Normal
- Mezquitán
- Monumental
- San Miguel de Mezquitán
- Villas de San Juan Zona 3
Comunidad 4: La Barranca de Huentitán
- Coto Zoologico
- División del Norte
- Dr ATL
- El Paraíso
- Estadio
- Flores Magón
- FOVISSSTE Estadio
- FOVISSSTE Independencia
- Guadalajara Oriente
- Planetario
- Praderas del Paraíso
- Rancho nuevo primera sección
- Rancho nuevo segunda sección
- San José Río Verde Primera Sección
- San José Río Verde Segunda Sección
- San Miguel de Huentitlán Primera Sección
- Santa Cecilia Primera Sección
- Zoológico
Comunidad 5- Los Oblatos
- Aaron Joaquín
- Ampliación Talpita
- Antigua Penal de Orlatos
- Arandas
- Arandas Sur
- Balcones de Orlatos Primera Sección
- Balcones de Orlatos Segunda Sección
- Beatriz Hernández
- Blanco y Cuéllar primera sección
- Blanco y Cuéllar segunda sección
- Oblatos Anexo
Comunidad 6: Tetlán
- 2001
- Academias
- Agustín Vañez
- Aldama Tetlán primera sección
- Aldama Tetlán segunda sección
- Ampliación Provincia
- Barajas Villaseñor
- Benito Juárez
- Campesina Sur
- Cantarranas
- Cuauhtémoc Infonavit
- Cuauhtémoc Oiokuar
- El Barrio
- El Porvenir zona 6
- Jardín de los escritores
- Jardín de los historiadores
- Jardín de los poetas
Comunidad 7: Atlas – Olímpica
- Álamo Industrial Norte
- Agua Azul
- Atlas
- Atlas poniente
- Atlas segunda sección
- El Real
- El Rosario
- El Rosario Sur
- Electricistas
- Ferrocarril
- González Gallo
- Jardines del Rosario
- Universitaria
- Valentín Gómez Farías
- Valle del Álamo
- Zona Federal
- La nogalera
- La aurora
Comunidad 8: La Industrial
- 1de Mayo
- 18 de marzo
- 5 de mayo primera sección
- 5 de mayo segunda sección
- Álamo Industrial Sur
- Arboledas del sur
- Baldios I
- Baldios II
- Clemente Orozco
- Colón Industrial
Comunidad 9: Del Fresno
- Jardines de la Cruz Segunda sección
- Jardines de San José
- Jardines del Sur
- Jardines el Sauz
- Las Torres
- Morelos
- Residencial la Cruz
- Rinconada de la Arboleda
- Rinconada del Bosque
Comunidad 10: Colomos – Minerva
- Circunvalación Guevara
- Monraz
- Parque de las Estrellas
- Prados Providencia
- Providencia
- Villa de los Colomos
Comunidad 11: Americana – Santa Tere
- Americana Oriente
- Americana Poniente
- Arcos Vallarta
- Arcos Vallarta Segunda Sección
- Ayuntamiento
- Barrera
- Capilla de Jesús
- Jesús García
- Ladrón de Guevara
- Lafayette
- Mexicaltzingo
- Moderna
- Obrera
- Rojas Ladrón de Guevara
- Sagrada Familia
- San Antonio Poniente
- Santa Teresita
- Villaseñor