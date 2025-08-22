Guadalajara cambia su división a 11 comunidades: ¿tengo que actualizar mi dirección y mi INE?

El Gobierno de Guadalajara anunció recientemente una división territorial en Jalisco que reorganiza el municipio en 11 comunidades, trayendo grandes cambios, pero ¿también se debe modificar la dirección en documentos como el INE o comprobante de domicilio?

¿Es necesario cambiar mi comprobante de domicilio en Guadalajara?

La Coordinación de Cuidamos Guadalajara confirmó que no hay necesidad de modificar credenciales, comprobantes ni reportar el cambio al INE.

El encargado general, Marco Ocegueda fue enfático de que no afecta el comprobante de domicilio, ya que solamente es un tema de reorganización administrativa.

Es decir, la vida legal y administrativa de los tapatíos no sufre alteraciones; pues el cambio solo repercute en la forma en que el gobierno local estructura sus brigadas y servicios.

|Facebook: Gobierno de Guadalajara

¿Por qué se crearon 11 comunidades en Guadalajara?

De acuerdo con el gobierno municipal, la decisión responde a la necesidad de agilizar la atención ciudadana. Antes existían sectores y zonas, pero ahora la reestructuración permitirá descentralizar la respuesta y reducir los tiempos en los que se atienden los reportes

La presidenta municipal, Vero Delgadillo, explicó que la base de esta reorganización fue la división de 11 polígonos que ya utilizaba la Comisaría de Seguridad. Con ello, se busca alinear esfuerzos entre policía, servicios públicos y programas sociales.

Entre las principales ventajas que se esperan son:



Atención más rápida en reportes de servicios públicos.

Mayor coordinación en temas de seguridad.

Cercanía del gobierno con la ciudadanía.

Organización más clara de las colonias y barrios.

¿Cuáles son las nuevas comunidades de Guadalajara?

El municipio quedó conformado por 11 regiones, cada una integrada por distintas colonias. Estas son:



Centro Histórico

Alameda

Fray Antonio Alcalde

La Barranca de Huentitán

Los Oblatos

Tetlán

Atlas-Olímpica

La Industrial

Del Fresno

Colomos-Minerva

Americana-Santa Tere

El ayuntamiento puso a disposición listados oficiales para que cada persona pueda ubicar a qué nueva comunidad pertenecen las 441 colonias.

Listado de colonias divididas en comunidades

A continuación, te presentamos un listado de algunas colonias y su nueva organización territorial:

Comunidad 1 y 2: Centro Histórico y Alameda

Analco

Centro

El Retiro

El Santuario

La Perla

Sagrado Corazón

San Juan de Dios

Santuario Segunda Sección

Comunidad 3: Fray Antonio Alcalde

Fidel Velázquez

Guadalupana Norte

Guadalupana Sur

Independencia

Jardines Alcalde

Jardines de Atemajac

Jardines del Country

La Normal

Mezquitán

Monumental

San Miguel de Mezquitán

Villas de San Juan Zona 3

Comunidad 4: La Barranca de Huentitán

Coto Zoologico

División del Norte

Dr ATL

El Paraíso

Estadio

Flores Magón

FOVISSSTE Estadio

FOVISSSTE Independencia

Guadalajara Oriente

Planetario

Praderas del Paraíso

Rancho nuevo primera sección

Rancho nuevo segunda sección

San José Río Verde Primera Sección

San José Río Verde Segunda Sección

San Miguel de Huentitlán Primera Sección

Santa Cecilia Primera Sección

Zoológico

Comunidad 5- Los Oblatos

Aaron Joaquín

Ampliación Talpita

Antigua Penal de Orlatos

Arandas

Arandas Sur

Balcones de Orlatos Primera Sección

Balcones de Orlatos Segunda Sección

Beatriz Hernández

Blanco y Cuéllar primera sección

Blanco y Cuéllar segunda sección

Oblatos Anexo

Comunidad 6: Tetlán

2001

Academias

Agustín Vañez

Aldama Tetlán primera sección

Aldama Tetlán segunda sección

Ampliación Provincia

Barajas Villaseñor

Benito Juárez

Campesina Sur

Cantarranas

Cuauhtémoc Infonavit

Cuauhtémoc Oiokuar

El Barrio

El Porvenir zona 6

Jardín de los escritores

Jardín de los historiadores

Jardín de los poetas

Comunidad 7: Atlas – Olímpica

Álamo Industrial Norte

Agua Azul

Atlas

Atlas poniente

Atlas segunda sección

El Real

El Rosario

El Rosario Sur

Electricistas

Ferrocarril

González Gallo

Jardines del Rosario

Universitaria

Valentín Gómez Farías

Valle del Álamo

Zona Federal

La nogalera

La aurora

Comunidad 8: La Industrial

1de Mayo

18 de marzo

5 de mayo primera sección

5 de mayo segunda sección

Álamo Industrial Sur

Arboledas del sur

Baldios I

Baldios II

Clemente Orozco

Colón Industrial

Comunidad 9: Del Fresno

Jardines de la Cruz Segunda sección

Jardines de San José

Jardines del Sur

Jardines el Sauz

Las Torres

Morelos

Residencial la Cruz

Rinconada de la Arboleda

Rinconada del Bosque

Comunidad 10: Colomos – Minerva

Circunvalación Guevara

Monraz

Parque de las Estrellas

Prados Providencia

Providencia

Villa de los Colomos

Comunidad 11: Americana – Santa Tere