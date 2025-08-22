El “topógrafo misógino”: vinculan a proceso al agresor serial de mujeres en Tlaquepaque, Jalisco

Vincularon a proceso al agresor serial de mujeres que circulaban al sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara, específicamente en Tlaquepaque. Es señalado del delito de feminicidio en grado de tentativa.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó la detención de José de Jesús “N”, su captura se realizó el pasado 15 de agosto en la colonia Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga. De acuerdo con el informe oficial, el sujeto viajaba en motocicleta cuando fue interceptado por policías de investigación. Al intentar huir, fue alcanzado y detenido.

Entre sus pertenencias llevaba lo que parecía ser droga y una mochila negra con franjas blancas. Además, habría intentado sobornar a los agentes para evitar su arresto, por lo que también se le investiga por el delito de cohecho.

José de Jesús "N", identificado como el probable responsable de múltiples ataques contra mujeres al sur de la ciudad, ya está ante el Juez y le fue imputado el delito de feminicidio en grado de tentativa. (1-2) pic.twitter.com/znnweNt9Pc — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 19, 2025

Topógrafo y misógino, así lo describió la Fiscalía

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó que el presunto agresor serial de mujeres se desempeñaba como ayudante de topógrafo y que, incluso durante las agresiones, usaba un chaleco similar al que utilizan en esa actividad.

Respecto al motivo de sus ataques, el fiscal fue contundente: “era una persona misógina”. Además, hizo un llamado a que otras posibles víctimas se acerquen a denunciar para ampliar las investigaciones y fortalecer las carpetas de investigación.

Los ataques del agresor serial de mujeres seguía un mismo patrón

Las agresiones ocurrieron entre el 13 de junio y el 29 de julio de este año, todas en la zona de Santa María Tequepexpan, cerca del Periférico Sur, y en horarios similares: entre las 19:00 y 22:00 horas.

El Coordinador de Seguridad, Roberto Alarcón, detalló que el sujeto dejó de atacar cuando notó la presencia de operativos en la zona, pero gracias a las cámaras de videovigilancia y a recorridos encubiertos fue posible ubicarlo.

Hasta el momento se le relaciona con cinco ataques, pero no se descarta que existan más víctimas.

Vinculado a proceso y bajo investigación el agresor serial de mujeres

Tras su arresto, José de Jesús “N” fue vinculado a proceso por el delito de intento de feminicidio, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones y las víctimas realizan las identificaciones formales.

Las autoridades aseguraron que no habrá impunidad y reiteraron que seguirán reforzando la vigilancia para evitar que casos como este se repitan en Tlaquepaque y Tlajomulco, municipios golpeados por la violencia de género.