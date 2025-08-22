Madre golpea a su hija de 2 años en Tehuacán, Puebla; acusan de que la mujer estaba intoxicada

¡Una total barbarie! Una niña de apenas 2 años fue rescatada por las autoridades en Tehuacán, Puebla, luego de ser agredida por su propia madre en plena vía pública.

Los hechos ocurrieron durante la noche del miércoles 20 de agosto de 2025 en el Fraccionamiento El Rosario, luego de que la mujer, aparentemente bajo efectos de sustancias, agrediera a la pequeña.

Agresión en plena calle de Tehuacán: niña iba casi desnuda

Testigos que se encontraban en la zona narraron que la mujer cargaba a la menor, quien estaba prácticamente desnuda, mientras golpeaba puertas y vehículos cercanos de la intersección de la calle 27 Norte y 2 Oriente, según reportes de la Policía Municipal.

Ante la situación, varios vecinos intentaron intervenir para proteger a la niña, pero la madre reaccionó de manera agresiva, impidiendo inicialmente que se la quitaran.

Algunos testigos incluso relataron que la menor fue arrastrada por su propia madre en medio de la agresión, de acuerdo con información de TV Azteca Puebla.

Rescatan a menor en Tehuacán, Puebla

Elementos de Seguridad Pública de Tehuacán llegaron rápidamente al lugar y lograron separar a la niña de su madre, quien no tuvo de otra que soltarla de los brazos.

Durante el rescate, los vecinos colaboraron cubriendo a la pequeña con algunas cobijas, ya que se encontraba sin ropa y en un estado vulnerable.

Más tarde, personal del programa Atención a Víctimas del Delito se hizo cargo de la menor para proporcionarle asistencia inmediata. Posteriormente, la niña fue trasladada al DIF municipal, donde recibirá seguimiento psicológico, médico y legal.

Las autoridades locales informaron que la mujer permanecerá bajo custodia mientras se determina su situación legal. De igual forma, se analizará si la menor estará bajo el cuidado de otros familiares.