¡Alarma en Michoacán ! Avioneta se desploma en Purépero, hay lesionados

La tarde de este lunes se reportó la caída de una avioneta en la población de Villa Mendoza, ubicada en el municipio de Purépero, Michoacán.

De acuerdo con los primeros avisos a los servicios de emergencia, la aeronave habría impactado en una zona cercana a la comunidad, lo que generó una inmediata movilización de corporaciones locales.

Avioneta cae en Michoacán, ¿qué se sabe?

Equipos de auxilio informaron que una ambulancia de Urgencias Básicas acudió al punto para atender a las personas que viajaban en la avioneta. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los ocupantes.

De manera extraoficial, algunas versiones señalan que podría haber cinco lesionados, aunque esta cifra no ha sido confirmada por autoridades municipales o estatales, por lo que se mantiene como información preliminar.

Personal de seguridad y elementos de Protección Civil continúan en la zona realizando labores de verificación.

#AlMomento | Se reporta la caída de una avioneta en la zona de Villa Mendoza en Purépero, en #Michocán



De manera extraoficial se habla de al menos cinco víctimas.https://t.co/axwViHZD6w pic.twitter.com/UAFCkoR7E4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 17, 2025

Imágenes en redes muestran a la aeronave envuelta en llamas

En redes sociales comenzaron a circular fotografías y videos que muestran a la avioneta envuelta en llamas, mientras una densa columna de humo se elevaba y podía observarse desde distintos puntos de la comunidad.

Tras el impacto, habitantes de la zona solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia para confirmar lo ocurrido y brindar atención a las personas que pudieran encontrarse en el lugar.

Esta es la ruta que seguía la avioneta que cayó en Michoacán

Los reportes iniciales apuntan a que la avioneta cubría la ruta Guadalajara–Puebla, aunque esta información continúa en verificación.

Las causas del desplome aún no han sido establecidas. Será la autoridad aeronáutica la encargada de determinar el origen del accidente una vez que concluyan las investigaciones y los peritajes correspondientes.

Como antecedente, en el mismo municipio se registró otro accidente aéreo hace aproximadamente siete años.

*Información en desarrollo*

