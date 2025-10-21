Los gatos negros están relacionados con muchos mitos y rituales, sobre todo en temporada de Día de Muertos y Halloween. No obstante, en ocasiones los fines no son buenos, y es por ello que un ayuntamiento en España decidió prohibir la adopción de estos felinos en esta temporada.

Se trata del Ayuntamiento de Terrassa, localizado a 30 kilómetros de Barcelona, donde estará prohibido adoptar gatos negros en todo el mes de octubre.

Noel Duque, alcalde de la localidad, aseguró que la ciudadanía les ha alertado que muchas personas han querido adoptar un gato negro con fines de rituales para Halloween.

Terrassa prohíbe la adopción de gatos negros: La razón detrás de la medida

“Hemos tenido que hacer una instrucción para parar las adopciones y las acogidas de gatos negros en Halloween”, explicó el alcalde en un video publicado en su perfil de Instagram.

Duque añadió que si las personas quieren adoptar un gato negro, “tendrá que ser después de Halloween y las personas deberán comprobar que lo van a cuidar y a querer mucho”.

Algunas asociaciones protectoras de animales suelen advertir sobre las restricciones para brindar adopciones de gatos negros en octubre, durante las temporadas de Día de Muertos y Halloween.

La alerta de las protectoras de animales: Riesgos para gatos negros en octubre

Y es que varias personas que pertenecen a grupos satánicos usan a los gatos negros para sacrificios en rituales, ya que el color negro frecuentemente es asociado con el ocultismo o la magia negra. Basta recordar las películas y series que ilustran a las brujas con gatos negros como mascotas, por ejemplo.

Gatos negros y Halloween: Origen de los mitos y supersticiones

Incluso los antiguos Celtas pensaban que los gatos eran la forma animal que adoptaban los demonios. Por esta razón, en la Edad Media, las personas perseguían a los gatos negros por pensar que se trataban de brujas reencarnadas.

Cabe señalar que estas son solo supersticiones y que los gatos negros merecen todo el cariño y buen trato que se le debe dar a los gatos de todos los colores y en general a todas las mascotas, ya sea en Halloween o en cualquier temporada del año.

