¡Persecución impactante en California! VIDEO: fugitivo muere atropellado durante transmisión En Vivo

“Fue un evento devastador. Nuestros oficiales actuaron siguiendo los protocolos de seguridad": policía de Los Angeles tras fatal persecución en California.

Intentó escapar cruzando la autopista y murió al instante: la persecución que conmocionó a California
Fugitivo muere atropellado en plena transmisión en vivo de una persecución en California (VIDEO)|“CBS News Los Angeles”
Mundo
Escrito por: Arturo Engels
Una intensa persecución policial en California terminó de una manera trágica durante la pasada noche, cuando un hombre que intentaba huir de las autoridades fue atropellado por un vehículo, luego de intentar cruzar una autopista a pie, y en un momento que fue transmitido EN VIVO por CBS News Los Angeles.

Este lamentable incidente sucedió sobre una autopista del área metropolitana de Los Ángeles, justo en donde agentes del Departamento de Policía de California (CHP) seguían al sospechoso del robo de un auto y que se negaba a detenerse.

¿Cómo ocurrió la tragedia en plena persecución en California?

Conforme a los reportes de medios locales, el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, perdió el control del vehículo que conducía, luego de varios minutos de persecución a alta velocidad.

Después de detenerse sobre el acotamiento, este sujeto salió corriendo hacia los carriles contrarios de la autopista en un intento desesperado por escapar de los uniformados. Sin embargo, apenas unos segundos después, fue embestido violentamente por un automóvil que circulaba a considerable velocidad pero en el carril adecuado. El hombre atropellado murió de forma instantánea, poniendo así el fin a su “alocada carrera”.

Las cámaras de helicóptero que cubrían la intensa persecución captaron el momento del impacto, lo que provocó conmoción entre los espectadores y de los mismos presentadores de televisión, quienes cortaron la transmisión casi de inmediato.

Las autoridades confirmaron que ningún otro conductor resultó herido durante este incidente; la autopista fue cerrada temporalmente mientras se efectuaron las investigaciones correspondientes y se retiraba el cuerpo del fallecido. “Fue un evento devastador. Nuestros oficiales actuaron siguiendo los protocolos de seguridad, pero las decisiones del sospechoso pusieron en riesgo su vida y la de los demás”, declaró un portavoz del CHP, citado por Los Angeles Times.

Recordatorio del peligro de las persecuciones en carretera en California

En California, las persecuciones policiales a alta velocidad son un fenómeno recurrente que, según estadísticas del Departamento de Policía de California, provocan cada año más de 300 accidentes graves, además de decenas de muertes.

El caso reabre el debate acerca de los riesgos de transmitir EN VIVO este tipo de operativos, en donde la adrenalina y la tragedia suelen encontrarse en cuestión de segundos; ¿hasta qué punto deberían los medios mostrar estas imágenes en tiempo real?

