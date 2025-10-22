VIDEO: ¡Insólito! Futbolista brasileño muere tras chocar con una vaca

Una noche que parecía ser de celebración terminó en tragedia para el futbol brasileño. Antony Ylano, delantero de apenas 20 años, murió en un accidente insólito mientras regresaba a casa en motocicleta.

El joven goleador regresaba a su domicilio a bordo de su motocicleta cuando colisionó contra una vaca, en un suceso que quedó registrado en una cámara de seguridad y que rápidamente se volvió viral en internet.

Futbolista brasileño muere tras impactarse con una vaca

Según reportes de medios locales, la noche del domingo 19 de octubre, Antony viajó a la ciudad de Altos, en el estado brasileño de Piauí, para celebrar el cumpleaños de su padre.

Incluso compartió una fotografía del evento en sus redes sociales junto a su progenitor. Sin embargo, entrada la madrugada del lunes, se dispuso a regresar a Teresina para reportar con su club al día siguiente. En el camino, se le atravesó una vaca, provocando un choque que le resultó fatal.

La grabación del accidente muestra que eran las 3:25 a.m. cuando un grupo de cinco vacas deambulaba por la carretera que conecta Altos con Teresina.

La motocicleta de Antony circulaba a alta velocidad y se estrelló con una de las vacas, proyectando al jugador contra el asfalto y causándole golpes letales. La vaca involucrada también resultó lesionada, alejándose cojeando, aunque no se ofreció información adicional sobre su estado.

Hasta el momento, se desconoce si Antony portaba casco al momento del accidente. Sin embargo, se ha confirmado que el exceso de velocidad fue un factor determinante en el trágico desenlace.

Jogador Antony Ylano, de 20 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, 20, após colidir com uma vaca na BR-343, no município de Altos, PI. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi por volta das 3h da manhã. Ele não resistiu aos ferimentos. pic.twitter.com/y2o7pmQqWI — TumultoBRacervo (@Tumultobracervo) October 21, 2025

Clubes brasileños despiden al jugador Antony Ylano

Antony Ylano era delantero del Piauí Esporte Clube, equipo de la Serie A de la liga Piauiense, y había militado anteriormente en el Fluminense Esporte Clube y la Associacao Atletica de Altos. Durante su breve carrera, logró destacarse en categorías profesionales y fue considerado una promesa del fútbol brasileño.

Tras su fallecimiento, el Piauí Esporte Clube suspendió todas sus actividades el lunes 20 de octubre en señal de luto y expresó su apoyo a la familia del jugador. Diversos clubes brasileños también enviaron condolencias por la muerte del joven goleador, quien deja un vacío en la comunidad futbolística del país.

