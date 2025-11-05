Hombre mató a un jefe a palazos en Bolivia; quedó detenido

En la zona norte de la ciudad Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, la policía aprehendió a Fernando, de 22 años, el sospechoso que mató a su jefe y robar un vehículo. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el joven ingresó con un palo de madera oculto antes de atacar fatalmente a un hombre de 59 años en el barrio Florida.

Encontraron al hombre que mató a su jefe con grabaciones de seguridad

Las imágenes muestran claramente a Fernando con un teléfono en la mano derecha y bajo el brazo izquierdo un palo que luego utilizó como arma homicida.

Es posible ver cómo el joven entra a la oficina y espera que la víctima cierre la puerta antes de agredirla. El ataque fue directo a la cabeza, provocando la muerte instantánea del jefe, según el reporte de la policía.

Operativo policial y recuperación del vehículo robado

Tras el crimen, el sospechoso huyó en el vehículo robado del lugar. La policía llevó a cabo varias investigaciones y allanamientos dentro y fuera de la ciudad. Finalmente, lograron detener al agresor el martes 4 de noviembre de 2025 y recuperaron el automóvil, que fue hallado abandonado, el cual fue trasladado a un almacén policial para las investigaciones periciales correspondientes.

Autoridades de Bolivia detallan procesos legales y posible complicidad

El Ministerio Público de la localidad señaló que Fernando enfrentará una acusación formal por asesinato. Las autoridades continúan investigando para determinar si existen cómplices involucrados en el asesinato y robo.

El comandante departamental, general Rolando Rojas Daza, confirmó que el sospechoso estaba bajo relación laboral con la víctima y que el golpe con un objeto contundente fue la causa de muerte del jefe.