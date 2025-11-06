Asesinan a Guadalupe Urban, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca

La violencia política en México no cesa, pues ahora se reportó el asesinato de Guadalupe Urban, regidora de San Juan Cacahuatepec en Oaxaca y militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). De acuerdo con primeros informes, fue atacada a balazos la mañana de este jueves en San Antonio Ocotlán, Oaxaca, cuando se dirigía a un evento de las Jornadas por la Paz.

Matan a Guadalupe Urban, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca

El asesinato se habría perpetuado alrededor de las 10:00 horas, cuando fue atacada por sujetos armados cuando salía de su domicilio. Reportes preliminares indican que los agresores dispararon directamente contra ella y huyeron, dejando su cuerpo en la vía pública.

Por su parte, el PVEM estatal en Oaxaca condenó el asesinato de la militante. "Expresamos nuestra solidaridad y más sentido pésame a su familia, amigos y comunidad. Confiamos que las autoridades competentes realizarán una investigación pronta, exhaustiva y transparente para que este lamentable hecho no quede impune", se puede leer en el comunicado.

El gobierno municipal de San Juan Cacahuatepec condenó el crimen y la describió como una “servidora pública comprometida con las causas de su comunidad y con el fortalecimiento de la vida democrática”.

Comunicado ante el asesinato de Guadalupe Urbán,Regidora del @partidoverdemex en el Municipio de San Juan Cacahuatepec pic.twitter.com/BNwgDr89ZA — Partido Verde Ecologista de México “Oaxaca” (@partidoverde_oa) November 6, 2025

La regidora de Parques y Jardines se dirigía en ese momento a un evento oficial enmarcado en las “Jornadas por la Paz”, una iniciativa que involucraba a niños y representantes de gobiernos federales y estatales.

Este asesinato se suma a una serie de ataques contra autoridades municipales en Oaxaca en los últimos meses, incluyendo el homicidio de la presidenta municipal de San Mateo Piñas en mayo pasado.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) se trasladó a la zona para acordonar el área, realizar las diligencias correspondientes e iniciar la carpeta de investigación. Hasta el momento, se desconocen los motivos del crimen y no se han reportado detenciones.

