El cantante estadounidense, Marilyn Manson, conocido por su imagen y su única manera de hacer metal alternativo, se presentará este domingo 10 de agosto en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025, pese a los intentos de diversos sectores por impedirlo.

Firmas para la cancelación del concierto de Marilyn Manson en la Fenapo 2025

Cabe mencionar que es considerado uno de los artistas más controversiales de la escena del rock desde los años 90, ha vuelto a ser el centro de polémica, esta vez en México.

Un grupo de padres de familia y colectivos religiosos en San Luis Potosí recolectaron más de 6 mil firmas para solicitar la cancelación del concierto , argumentando que ni la figura ni la música del intérprete son apropiadas, ya que, según ellos, promueven mensajes agresivos y contrarios a los valores familiares y religiosos.

Estas críticas no son nuevas; a lo largo de su carrera, Manson ha enfrentado campañas de censura impulsadas por organizaciones políticas y religiosas en diferentes países.

A pesar de la presión social, el evento continúa en pie. Por otra parte, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, compartió un video en redes sociales en el que se observa al cantante vestido de negro, acompañado de su equipo de trabajo, llegando al aeropuerto estatal.

Marilyn Manson llega a San Luis Potosí

Y así fue como Marilyn Manson confirmó que ya se encuentra en la ciudad potosina para preparar su espectáculo, que promete dar lo prometido.

El concierto, que se espera atraiga a más de 100 mil asistentes, será totalmente gratuito como parte de la programación de la Fenapo 2025.

¡Marilyn Manson arriba a tierra potosina!



Proveniente de la ciudad de Dallas, Texas en un vuelo comercial, el polémico artista norteamericano Marilyn Manson arribó al aeropuerto internacional Ponciano Arriaga para su presentación en la Feria Nacional Potosina 2025.



Fiel a su estilo, el artista ha declarado que su mensaje principal es “ser fiel a uno mismo”, dejando en claro que no piensa modificar su propuesta artística para complacer a sus detractores.

Con su presencia, Manson suma un capítulo más a su historial de presentaciones polémicas, esta vez desafiando directamente a la oposición local y listo para sorprender a sus seguidores mexicanos.