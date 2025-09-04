Este 2025, se anunció la llegada de Armani Residences a Ciudad de México, y las declaraciones del propio Giorgio Armani generaron gran expectativa en el sector inmobiliario y de lujo.

Antes de su muerte, el diseñador italiano aseguró que ese desarrollo representa una apuesta sin precedentes para la región, además de un homenaje a la modernidad de la capital mexicana.

¿Qué dijo Giorgio Armani sobre México?

En un comunicado oficial, Giorgio Armani destacó: “México es un país vibrante, con un público que aprecia el diseño y la sofisticación. Armani Residences en Ciudad de México es un proyecto que busca transmitir esa elegancia atemporal en un entorno contemporáneo”.

Además, el extinto diseñador subrayó que esas residencias no solo son viviendas, sino experiencias de vida, con espacios pensados para reflejar el estilo de la marca y servicios personalizados al nivel de los mejores hoteles cinco estrellas.

¿Qué son las Armani Residences en México?

Las Armani Residences forman parte de un concepto exclusivo de vivienda que combina arquitectura de vanguardia, diseño interior de alta gama, además de servicios personalizados.

Ya existen proyectos similares en Dubái y Miami, pero ahora la CDMX se convierte en sede de uno de los desarrollos más ambiciosos de la marca.

De acuerdo con el mismo Armani, la elección de México responde a que es una ciudad que “mezcla historia, energía y modernidad, con un mercado en constante crecimiento que busca experiencias de lujo distintas”.

¿Dónde estarán ubicadas las Armani Residences en CDMX?

Armani Residences Masaryk se ubica en una de las zonas más exclusivas de la capital y de toda América Latina, ese nuevo complejo en Polanco fusiona la singular estética de Giorgio Armani con el diseño y la vanguardista arquitectura de Sordo Madaleno Arquitectos.

Expertos en bienes raíces señalan que la llegada de Armani Residences CDMX elevará el estándar de lujo en la capital y atraerá tanto a inversionistas nacionales como internacionales.

Este tipo de desarrollos suele generar plusvalía inmediata en las zonas donde se establecen, además de reforzar la imagen cosmopolita de la ciudad; ¿crees que proyectos como Armani Residences transforman a la CDMX en un destino global del lujo o generan más desigualdad en el acceso a la vivienda?

