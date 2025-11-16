Bote vuelca en costa de San Diego y mueren cuatro supuestos inmigrantes

Al menos cuatro presuntos inmigrantes murieron tras volcarse un bote en San Diego, California, y se busca a más personas que iban en la embarcación, informó la Guardia Costera de Estados Unidos.

El reporte de las autoridades de ese país señala que una embarcación volcó frente a la costa de Imperial Beach el viernes por la noche.

Hospitalizan a supuestos inmigrantes tras volcadura de bote

La Guardia Costera dio a conocer que cuatro personas murieron, cuatro más fueron trasladadas a un hospital cercano y una persona fue transferida a una agencia del Departamento de Seguridad Nacional.

Las autoridades fueron notificadas a las 23:40 horas por la Patrulla Fronteriza de Imperial Beach sobre una embarcación tipo panga volcada en las olas cerca de Seacoast Drive en Imperial Beach.

¿Qué se sabe de las personas fallecidas tras volcadura de bote?

Cinco minutos después se recibió un reporte de seis personas en la playa. Los paramédicos confirmaron el fallecimiento de uno de ellos, y otro fue hallado bajo la embarcación volcada y posteriormente rescatado.

A la 1:45 horas, el personal de guardia del Sector San Diego recibió un aviso ciudadano sobre una persona en el agua cerca del muelle de Imperial Beach.

La tripulación de la estación de la Guardia Costera de San Diego desvió su ruta y localizó a tres personas en el agua, quienes fueron trasladadas a Ballast Point.

El servicio de emergencias médicas local confirmó el fallecimiento de los tres presuntos inmigrantes.

Inmigrantes accidentados dijeron ser mexicanos

Cuatro de los presuntos inmigrantes fueron trasladados a un hospital por los servicios de emergencia, y un individuo fue detenido por la Patrulla Fronteriza de Imperial Beach.

Varios de los presuntos inmigrantes afirmaron tener nacionalidad mexicana, mientras que otros permanecen sin identificar.

“Nuestras tripulaciones y agencias asociadas respondieron de inmediato, pero este caso demuestra los graves riesgos que corren los extranjeros que intentan entrar a Estados Unidos por mar en embarcaciones inestables”, dijo el capitán Robert Tucker, comandante del Sector San Diego.

La Guardia Costera informó que equipos de lanchas de la estación de San Diego y una tripulación aérea continúan la búsqueda de posibles personas adicionales en el agua.

