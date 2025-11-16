¡Corea del Sur actúa contra el odio a idols de K-Pop! Exigen acciones para frenar desinformación y discursos de odio

¿Adiós a los falsos rumore en el K-Pop? Lee Jae Myung, presidente de Corea del Sur, pidió sanciones severas contra la discriminación, la difusión de información falsa y los discursos de odio.

Aseguró que estos discursos y la desinformación constituyen a delitos que deben ser erradicados, ya que alimentan tensiones y afectan la convivencia social.

Esta petición fue realizada el pasado 11 de noviembre 2025 durante una reunión del Gabinete en la oficina presidencial en Seúl, capital de Corea del Sur.

Mensajes de odio y desinformación polarizan a Corea del Sur: Lee Jae Myung

El presidente de Corea del Sur, advirtió que los mensajes de odio y la desinformación en redes sociales y otros medios de comunicación, están profundizando la polarización en el país.

Remarcó, que aún persisten expresiones de discriminación basadas en la raza, el origen o la nacionalidad, prácticas que consideró anacrónicas y dañinas para la sociedad surcoreana.

Lee Jae Myung, compartió que en las plataformas digitales se ha estado difundiendo ataques a ciertos grupos de personas, entre otros, además de información falsa para generar rechazo o temor; afirmó que estos comportamientos supera los limites de la libertad de expresión.

🇰🇷 | El presidente de Corea del Sur declara a la policía y a los funcionarios civiles que el discurso de odio y la desinformación difundida en las redes sociales deben considerarse un "delito que sobrepasa los límites de la libertad de expresión" y deben ser castigados… pic.twitter.com/9lF0djHYFo — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 11, 2025

¿Qué medidas se tomarán ante los discursos de odio y desinformación en Corea del Sur?

Aunque aún no se sabe si habrá sanciones graves ante los discursos de odio o la propagación de información falsa, el mandatario pidió establecerlos lo antes posible; pide mecanismos que permitan sancionar estas acciones, además de reforzar las medidas para bloquear la difusión de este tipo de información.

Hizo un llamado a todos los actores políticos para que se unieran para detener la propagación de desinformación y violencia verbal en los espacios públicos.

¿Esta decisión tiene que ver con el rumor de Jungkook de BTS?

Las declaraciones del presidente de Corea del Sur, surgen a la par de los rumores de una supuesta relación amorosa entre Jungkook de BTS y una misteriosa mujer, gracias a la publicación de unas "fotografías", que según ARMY, son completamente falsas. Sin embargo, los comentarios del mandatario no tiene que ver con este tema.

La preocupaciones de Lee Jae Myung ocurre en un contexto marcado por el aumento de protestas anti-China, las cuales son protagonizadas por grupos conservadores.

Incluso, la semana pasada, el jefe de la Cruz Roja de Corea del Sur, presentó su renuncia tras hacerse públicos algunos comentarios racistas que él habría emitido en el pasado contra algunos embajadores extranjeros.