Finge su muerte por Covid y cae en España : Detienen a “Pipo”, líder criminal de Los Lobos de Ecuador

En un intenso operativo internacional que sacudió el panorama de seguridad, autoridades de España y Ecuador lograron la captura de Wilmer Geovanny "N", alias el "Pipo" o "Tuerto", señalado como máximo líder de Los Lobos, la organización criminal más violenta y expansiva del país sudamericano.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó la detención durante la jornada electoral de este domingo.

La figura de "Pipo" ha sido central en el avance del crimen organizado en Ecuador. Según el gobierno ecuatoriano, el líder criminal habría controlado rutas de narcotráfico, operaciones de minería ilegal y coordinado asesinatos desde el extranjero en alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Noboa reveló que el detenido incluso fingió su muerte en 2021, presentando un supuesto certificado de defunción por complicaciones de Covid-19 para escapar del país con una identidad falsa.

"Algunos lo dieron por muerto; nosotros lo buscamos en su propio infierno", declaró el mandatario al confirmar la captura, destacando el apoyo de las autoridades españolas y el intercambio de inteligencia internacional.

La muerte simulada de "Pipo" fue durante años una de las mayores incógnitas del crimen organizado en Ecuador. Investigaciones posteriores revelaron huellas alteradas, documentos manipulados y un operativo clandestino supuestamente coordinado por el narcotraficante Leandro Norero, lo que reforzó las sospechas de que el líder de Los Lobos seguía vivo y operando desde Europa.

Operativo internacional localizó al "Pipo", líder criminal de los Lobos de Ecuador

El arresto se realizó en Málaga, España, con apoyo directo de autoridades europeas. Noboa afirmó que la detención representa un golpe estratégico para la seguridad nacional, al tratarse de un objetivo considerado de "alto valor".

El ministro del Interior, John Reimberg, añadió que el detenido sería responsable de al menos 400 homicidios y que habría mantenido control operativo incluso durante los años en prisión entre 2011 y 2019.

Con información de Reuters