PRD: Miguel Ángel Mancera, posible candidato para elecciones presidenciales 2024

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, destapó a de manera oficial al coordinador del partido en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera, para las elecciones presidenciales en 2024.

“Dicen que el PRD no tiene perfiles, sí tenemos a dos personas, así me lo expresaron ayer, me lo dijo primero Silvano Aureoles, y ayer en la Plenaria, el coordinador del PRD en el Senador Miguel Ángel Mancera, nos manifestó su intención de comenzar a movilizarse para buscar la candidatura. Los dos son candidatos fuertes”, señaló Jesús Zambrano.

A través de una conferencia de prensa, Jesús Zambrano reiteró su rechazo para que el Partido Acción Nacional (PAN) conduzca el proceso de elección para las candidaturas de Va por México el próximo año y aseguró que el PRD tiene a dos candidatos fuertes, siendo uno, Miguel Ángel Mancera, quien hasta el momento no ha comentado nada respecto a su posible búsqueda de la silla presidencial de 2024.

🚨#ÚLTIMAHORA🚨 | DESTAPADO.



Este domingo, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, destapó a Miguel Ángel Mancera como uno de los posibles candidatos para las elecciones presidenciales del 2024.

El líder del sol azteca reiteró que para garantizar el método democrático no solo se puede hacer a través de elecciones primarias, sino también a través de encuestas e incluso, de manera virtual.

