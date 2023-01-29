PRD: Miguel Ángel Mancera, posible candidato para elecciones presidenciales 2024

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, destapó a de manera oficial al coordinador del partido en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera, para las elecciones presidenciales en 2024.

"Dicen que el PRD no tiene perfiles, sí tenemos a dos personas, así me lo expresaron ayer, me lo dijo primero Silvano Aureoles, y ayer en la Plenaria, el coordinador del PRD en el Senador Miguel Ángel Mancera, nos manifestó su intención de comenzar a movilizarse para buscar la candidatura. Los dos son candidatos fuertes", señaló Jesús Zambrano.

A través de una conferencia de prensa, Jesús Zambrano reiteró su rechazo para que el Partido Acción Nacional (PAN) conduzca el proceso de elección para las candidaturas de Va por México el próximo año y aseguró que el PRD tiene a dos candidatos fuertes, siendo uno, Miguel Ángel Mancera, quien hasta el momento no ha comentado nada respecto a su posible búsqueda de la silla presidencial de 2024.

🚨#ÚLTIMAHORA🚨 | DESTAPADO.



Este domingo, @Jesus_ZambranoG, presidente nacional del #PRD, destapó a Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) como uno de los posibles candidatos para las elecciones presidenciales del 2024.#Elecciones2024MX pic.twitter.com/6uMJ3a0xjX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 29, 2023

El líder del sol azteca reiteró que para garantizar el método democrático no solo se puede hacer a través de elecciones primarias, sino también a través de encuestas e incluso, de manera virtual.

"Mancera y Silvano se sujetaría al método, creo que todo tenemos buenos perfiles, nos dicen 'el PRD no tiene perfiles', no me digan que Claudia Sheinbaum es un personaje fuerte, o que el otro hombre que está en Gobernación es un hombre de altos vuelos o de visión de Estado, no, la fuerza que tienen esos personajes es porque se les está impulsando desde la Presidencia", finalizó.

En el #EstadoDeMéxico, y a propuesta de el @PRDMexico, ya existe la posibilidad de tener un #GobiernosDeCoalición. Desde aquí y con el acompañamiento de @AlejandraDMV realizamos nuestra Reunión #PlenariaPRD. 🔆🇲🇽 #SomosProgresistas #mm pic.twitter.com/3jZ0RWwqT9 — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) January 28, 2023

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, explica cómo eligirá al candidato por la presidencia 2024

El pasado miércoles 25 de enero el presidente nacional del blanquiazul indicó que el acuerdo al que llegó con el PRI respecto a los comicios del 2024 no se decidió solamente entre dirigentes, sino también entre los órganos de ambos partidos.

Tras la exclusión del PRD, Jesús Zambrano afirmó que la coalición no es solo del PAN, sino de la gente.