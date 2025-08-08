¿Subió o bajó? Este es el precio del dólar hoy viernes 8 de agosto de 2025 en México

Para el viernes, el dólar se fortaleció ligeramente, aunque se encamina a una caída semanal. Esto se debe a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto a un candidato temporal para gobernador de la Reserva Federal. Esta elección ha aumentado las expectativas de que se elija a una persona moderada para reemplazar a Jerome Powell cuando termine su mandato.

Precio del dólar hoy 8 de agosto 2025 en Banco Azteca

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $17.65 pesos la compra y en $19.25 pesos la venta hoy viernes 8 de agosto.

El valor del dólar en Tijuana es de 18.63 pesos para este viernes. Recuerda que los horarios de las sucursales de Banco Azteca son de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Precio del dólar canadiense hoy 8 de agosto

Por otro lado, el precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $12.15 pesos la compra y se vende en $14.15 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este viernes.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy viernes 8 de agosto?

Para este viernes 8 de agosto, el precio del bitcoin es de 116 mil 591.90 dólares por unidad, lo cual representa una baja del 0.79% para este día. Al tipo de cambio de México, el BTC cotiza en 2 millones 167 mil 785.76 pesos por unidad, es decir, un 0.91% menos de su último cierre.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 8 de agosto?

Los precios del petróleo subieron ligeramente el viernes, pero se dirigen a su mayor caída semanal desde finales de junio. Esto se debe a dos factores principales: las preocupaciones por la economía, que se ha visto afectada por los aranceles, y la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúna con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

El precio del barril es de:

Petróleo Brent - 66.95 dólares el barril.

Petróleo West Texas Intermediate (WTI) - 64.31 dólares el barril.

El Brent subió un 0.78%, es decir, 52 centavos más. Mientras que el crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos subió 43 centavos, o un 0.67%.