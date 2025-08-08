¿En dónde está más barata? Este es el precio de la gasolina en México hoy viernes 8 de agosto
Fuerza Informativa Azteca te presenta el precio de la gasolina en la Ciudad de México (CDMX), el Edomex y otros estados clave para este viernes 8 de agosto.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta los costos de los combustibles. A continuación te decimos en cuánto está el precio de la gasolina en México hoy viernes 8 de agosto de 2025, así como su costo en CDMX, Edomex, Guadalajara y Monterrey.
Saber el precio de la gasolina hoy te ayudará a planificar mejor tus gastos de movilidad, así como comparar precios entre estaciones y elegir la opción más económica.
¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy viernes?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.48 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: 25.75 pesos
- Diésel precio por litro: 26.32 pesos
¿Cuál es el precio del gas natural vehicular hoy viernes 8 de agosto?
- Mínimo por litro: 10.99 pesos
- Promedio por litro: 12.55 pesos
- Máximo por litro: 13.99 pesos
¿A cuánto está la gasolina en CDMX hoy 8 de agosto?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.47 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: 25.79 pesos
- Diésel precio por litro: 25.90 pesos
¿A cuánto está la gasolina en Edomex hoy 8 de agosto?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.58 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: 25.19 pesos
- Diésel precio por litro: 25.71 pesos
¿A cuánto está la gasolina en Guadalajara, Jalisco, hoy 8 de agosto?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.76 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: 26.15 pesos
- Diésel precio por litro: 26.29 pesos
¿A cuánto está la gasolina en Monterrey, Nuevo León, hoy 8 de agosto?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: 27.01 pesos
- Diésel precio por litro: 25.92 pesos
Precio de la gasolina en Colima hoy viernes 8 de agosto
- Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos
- Gasolina Premium por litro: 25.65
- Diésel precio por litro: 26.58 pesos
¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?
Considera que el precio de la gasolina hoy 8 de agosto es el reportado por los permisionarios con base en la obligación establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE); ¿en qué parte de México es más barato el litro de gasolina?
La capital es la zona en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.47 pesos por litro, mientras que en Guadalajara, Jalisco, es el lugar más caro, cotizando en 23.76 pesos el litro.
Hoy no Circula para este viernes 4 de julio
De acuerdo con el programa Hoy No Circula, para este viernes 8 de agosto los siguientes autos descansan, por lo que si piensas salir en tu vehículo, revisa si puede salir o le toca descansar.
Estos autos no circulan hoy:
- Placas 9 y 0
- Holograma 1 y 2
- Engomado azul
Este viernes, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 9 y 0, engomado azul, con holograma de verificación 1 y 2. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/2ax8Cxbrl3— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 8, 2025