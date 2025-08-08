¿En dónde está más barata? Este es el precio de la gasolina en México hoy viernes 8 de agosto

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta los costos de los combustibles. A continuación te decimos en cuánto está el precio de la gasolina en México hoy viernes 8 de agosto de 2025, así como su costo en CDMX, Edomex, Guadalajara y Monterrey.

Saber el precio de la gasolina hoy te ayudará a planificar mejor tus gastos de movilidad, así como comparar precios entre estaciones y elegir la opción más económica.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy viernes?

Gasolina Regular precio por litro: 23.48 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.75 pesos

Diésel precio por litro: 26.32 pesos

¿Cuál es el precio del gas natural vehicular hoy viernes 8 de agosto?

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.55 pesos

Máximo por litro: 13.99 pesos

¿A cuánto está la gasolina en CDMX hoy 8 de agosto?

Gasolina Regular precio por litro: 23.47 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.79 pesos

Diésel precio por litro: 25.90 pesos

¿A cuánto está la gasolina en Edomex hoy 8 de agosto?

Gasolina Regular precio por litro: 23.58 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.19 pesos

Diésel precio por litro: 25.71 pesos

¿A cuánto está la gasolina en Guadalajara, Jalisco, hoy 8 de agosto?

Gasolina Regular precio por litro: 23.76 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 26.15 pesos

Diésel precio por litro: 26.29 pesos

¿A cuánto está la gasolina en Monterrey, Nuevo León, hoy 8 de agosto?

Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 27.01 pesos

Diésel precio por litro: 25.92 pesos

Precio de la gasolina en Colima hoy viernes 8 de agosto

Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos

Gasolina Premium por litro: 25.65

Diésel precio por litro: 26.58 pesos

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Considera que el precio de la gasolina hoy 8 de agosto es el reportado por los permisionarios con base en la obligación establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE); ¿en qué parte de México es más barato el litro de gasolina?

La capital es la zona en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.47 pesos por litro, mientras que en Guadalajara, Jalisco, es el lugar más caro, cotizando en 23.76 pesos el litro.

Hoy no Circula para este viernes 4 de julio

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, para este viernes 8 de agosto los siguientes autos descansan, por lo que si piensas salir en tu vehículo, revisa si puede salir o le toca descansar.

Estos autos no circulan hoy:



Placas 9 y 0

Holograma 1 y 2

Engomado azul