¡Sube el precio del dólar en México! Tipo de cambios para este miércoles 29 de octubre 2025

¿A cuánto amanece el tipo de cambio? El precio del dólar estadounidense comenzó la jornada de este 29 de octubre 2025 registran un aumento en su valor; te compartimos el costo para este miércoles.

Precio del dólar en México hoy 29 de octubre 2025

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 16.40 pesos la compra y se vende en $18.85 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura de la última semana de octubre 2025.

El aumento del dólar se debe a que los inversionistas se mantienen atentos al posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, además esperan la reunión de la Reserva Federal.

¿A cuánto está el dólar en Tijuana hoy 29 de octubre 2025?

El precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $18.00 pesos la venta . Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense hoy 29 de octubre 2025 en México

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $11.45 pesos la compra y se vende en $13.95 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

¿Vas a cambiar dinero? Si estás interesado en esto, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 29 de octubre 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este miércoles 29 de octubre del 2025 en 113 mil 415 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.42% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 2 millones 92 mil 234 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 29 de octubre 2025?

El precio del petróleo se estabilizó para la jornada de este miércoles, mientras los inversores sopesaban el optimismo generado por una reunión entre los líderes de los principales consumidores, Estados Unidos y China, frente a un aumento previsto de las cuotas de producción en la próxima reunión de la OPEP+.

