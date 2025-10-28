¿A cómo está el dólar en México HOY? Tipo de cambio para este martes 28 de octubre 2025

¡Se toma un respiro! El precio del dólar estadounidense comenzó la jornada de este 28 de octubre 2025 registrando una baja en su valor por segundo día consecutivo; te compartimos el tipo de cambio en México para este martes.

Precio del dólar en México hoy 28 de octubre 2025

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 16.40 pesos la compra y se vende en $18.85 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura de la última semana de octubre 2025.

La baja del dólar se debe a un posible recorte en las tasas de interés de Estados Unidos debido a las reuniones de algunos bancos centrales. Inversionistas atentos a un posible acuerdo comercial entre China y EU.

¿A cuánto está el dólar en Tijuana hoy 28 de octubre 2025?

El precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $18.00 pesos la venta . Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense hoy 28 de octubre 2025 en México

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $11.45 pesos la compra y se vende en $13.95 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

¿Vas a cambiar dinero? Si estás interesado en esto, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 28 de octubre 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este martes 28 de octubre del 2025 en 115 mil 135 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.85% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 2 millones 124 mil 758 pesos por unidad.

Precio del Bitcoin hoy 28 de octubre 2025|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 28 de octubre 2025?

El precio del petróleo cayó más de un 1% para el comienzo de este martes 28 de octubre 2025, mientras los inversores evalúan el efecto de las sanciones estadounidenses sobre las dos mayores compañías petroleras de Rusia junto con un posible plan de la OPEP+ para aumentar la producción.

