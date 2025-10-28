¡Peso mexicano retrocede! Así cierra la BMV y Wall Street hoy 28 de octubre de 2025

Los mercados del mundo tuvieron cambios este martes luego de que varios bancos centrales, entre ellos la Reserva Federal de Estados Unidos, dieran nuevos anuncios sobre su política monetaria, generando movimientos importantes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Cierre Bolsa Mexicana de Valores hoy 28 de octubre 2025

En el transcurso del día, la Bolsa Mexicana de Valores cotizó al alza de 1.51% cotizando en 62,795.24 puntos, acercándose a niveles récord. El peso mexicano se deprecia frente al dólar, operando en 18.43 unidades, según el Banco de Mexico.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 28 de octubre 2025?

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del 28 de octubre de 2025 con alzas por tercer día consecutivo, alcanzando máximos históricos.



S&P 500 subió 0.23%, para cerrar en 6,890.89 puntos.

Nasdaq Composite aumentó 0.80%, hasta las 22,827.49 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones incrementó 0.34%, hasta las 47,706.37 unidades.

Precio del dólar en México hoy 28 de octubre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 28 de octubre 2025 en $16.45 pesos la compra y en $18.85 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 28 de octubre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 28 de octubre de 2025, se ubica en 112 mil 481 dólares por unidad, registrando una baja del 1.43% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 073 mil 615 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 28 de octubre 2025

El precio del petróleo cayó un 2% para este martes 28 de octubre 2025, marcando un tercer día consecutivo de descensos, ya que los inversores consideraron el impacto de las sanciones estadounidenses contra las dos compañías petroleras más grandes de Rusia en el suministro global, junto con un posible plan de la OPEP+ para aumentar la producción.



Petróleo Brent - 64.40 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate - 60.15 dólares el barril

Con información de Reuters...