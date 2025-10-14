El precio del dólar sorprende otra vez: así amanece frente al peso mexicano este 14 de octubre

El precio del dólar en México volvió a moverse este martes y tomó por sorpresa a quienes planean comprar o vender divisas. La moneda estadounidense registró variaciones tras una jornada de tensión en los mercados internacionales, marcada por las diferencias comerciales entre Estados Unidos y China, por lo que muchos se preguntan: ¿Cuál es el precio del dólar HOY?

Además, esto ha generado que muchos se pregunten si el peso mexicano logrará mantener su fuerza en los próximos días o si se avecina una nueva presión cambiaria.

Diferencias en EU y China sacuden el precio del dólar contra el peso mexicano

Mientras las acciones globales cayeron y los inversionistas buscaron refugio en activos más seguros como el oro y los bonos, el dólar mostró un comportamiento mixto frente a las principales monedas del mundo.

Especialistas señalan que el reciente repunte del billete verde podría ser temporal, ya que se debe más a movimientos financieros de corto plazo que a una tendencia sólida en la economía estadounidense.

Precio del dólar hoy martes 14 de octubre del 2025 en Banco Azteca

Si estás interesado en realizar una o varias operaciones con la divisa norteamericana, Banco Azteca siempre es tu mejor opción, pues el precio del dólar actualmente se ubica en $17.30 pesos a la compra y se vende en $18.99 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este martes 14 de octubre del 2025.

¿Cuál es el costo del dólar en Tijuana hoy 14 de octubre del 2025?

¡Presta muccha atención! Si actualmente te encuentras en la frontera con Estados Unidos y necesitas realizar una o más operaciones para cruzar al extranjero, debes saber que el precio del dólar en Tijuana se ubica en $18.51 pesos la venta.

Es importante recordar que este tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad fronteriza en la que trates de realizar la operación.

Nuevo costo del dólar canadiense hoy 14 de octubre en México

¿Más movimientos? Te recordamos que este martes, en Banco Azteca, encontrarás el mejor precio el dólar canadiense; actualmente se ubica en $11.75 pesos la compra y se vende en $13.75 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura.

¿Cuánto cuesta un Bitcoin HOY 14 de Octubre?

En medio de una incertidumbre en las bolsas tradicionales, el precio de las criptomonedas repunto y se mantiene con fuerza al alza. Este 14 de octubre del 2025, el precio del Bitcoin arrancó la jornada con un ligero descenso y actualmente ronda los 111 mil 996 dólares.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda actualmente se ubica en 2 millones 072 mil 852 pesos.

Costo actual del petróleo este martes 14 de octubre

Los precios del petróleo cayeron más de un 2 por ciento el martes debido a que estallaron las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las dos economías más grandes del mundo, y después de que la Agencia Internacional de Energía planteara la posibilidad de un aumento de los suministros y un crecimiento más débil de la demanda.



Petróleo Brent : 61.94 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate (WTI) : 58.12 dólares el barril

Mezcla Mexicana de Exportación: 56.64 dólares por barril

Con información de Reuters.