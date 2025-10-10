Precio del dólar HOY 10 de octubre: Peso cierra la semana con ganancias

El peso mexicano se apreciaba en el cierre de la semana, en una jornada marcada por la asimilación de datos económicos locales positivos. Este viernes 10 de octubre, los inversionistas reaccionaron favorablemente a un reporte que mostró que la inflación, aunque aceleró el mes pasado, lo hizo menos de lo previsto, mientras se mantienen a la espera de la minuta del Banco de México.

En el mercado local, el dólar inició estable, pero con una leve depreciación, reflejando también su baja a nivel internacional en medio de los problemas por el cierre gubernamental en Estados Unidos.

Precio del dólar hoy viernes 10 de octubre de 2025 en Banco Azteca

Para tus operaciones de fin de semana, Banco Azteca es tu mejor opción. Este viernes, el dólar en ventanilla se encuentra en $17.35 pesos a la compra y se vende en $18.94 pesos.

Recuerda que sus sucursales operan en un amplio horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, de lunes a domingo.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 10 de octubre de 2025?

En la ciudad fronteriza, un termómetro clave del tipo de cambio, el precio del dólar en Tijuana se reporta en un promedio de $18.38 pesos a la venta en las principales casas de cambio.

Costo del dólar canadiense hoy 10 de octubre de 2025 en México

La divisa canadiense cierra la semana con un tipo de cambio promedio en México de $13.12 pesos por dólar canadiense.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 10 de octubre de 2025?

El mercado de criptoactivos cierra la semana con una nota positiva. El precio del Bitcoin registra un ligero avance y se cotiza alrededor de los 120 mil 438 dólares, lo que equivale a aproximadamente 2 millones 228 mil 182 pesos mexicanos.

¿Cuál es el precio del petróleo este viernes 10 de octubre?

Los precios del petróleo caían en las primeras horas de este viernes, después de que Israel y Hamas acordaron la primera fase de un plan para poner fin a la guerra en Gaza, lo que disminuyó la prima de riesgo en el mercado.

