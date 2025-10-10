Precio de la gasolina hoy 10 de octubre: Esto te cuesta llenar el tanque para el fin de semana

Con la llegada del viernes y la quincena, miles de conductores en México se preparan para llenar el tanque de sus vehículos. Este 10 de octubre, conocer el precio de la gasolina es fundamental para administrar el presupuesto y aprovechar al máximo cada peso, especialmente antes de los traslados del fin de semana.

Para que tomes las mejores decisiones y tu dinero rinda más, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte la guía actualizada con los costos promedio en el país y en las principales entidades, según los datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 10 de octubre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.45 pesos

precio por litro: Gasolina Premium precio por litro: $25.86 pesos

precio por litro: Diésel precio por litro: $26.15 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy viernes 10 de octubre de 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.58 pesos

por litro: $12.58 pesos Máximo por litro: $14.49 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en CDMX hoy 10 de octubre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.48 pesos

precio por litro: $23.48 pesos Gasolina Premium precio por litro: $25.65 pesos

precio por litro: $25.65 pesos Diésel precio por litro: $25.81 pesos

Comisión Reguladora de Energía (CRE) emite las regulaciones para el precio de la gasolina|UNSPLASH

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Edomex hoy 10 de octubre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.67 pesos

precio por litro: $23.67 pesos Gasolina Premium precio por litro: $25.43 pesos

precio por litro: $25.43 pesos Diésel precio por litro: $25.85 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 10 de octubre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.85 pesos

precio por litro: $23.85 pesos Gasolina Premium precio por litro: $26.30 pesos

precio por litro: $26.30 pesos Diésel precio por litro: $26.13 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 10 de octubre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.49 pesos

precio por litro: $23.49 pesos Gasolina Premium precio por litro: $27.14 pesos

precio por litro: $27.14 pesos Diésel precio por litro: $25.79 pesos

¿Dónde cargar gasolina hoy para ahorrar más?

Antes de iniciar tu fin de semana, vale la pena comparar. La diferencia de precios puede ser de varios pesos por litro dependiendo de la gasolinera y la región.

Este viernes, la gasolina regular más económica se mantiene en la frontera, específicamente en Piedras Negras, Coahuila, con un precio de $20.69 pesos por litro. Por otro lado, la gasolina premium más cara se reporta en Zapopan, Jalisco, con costos que superan los $27.55 pesos por litro.