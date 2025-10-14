¡Que no te sorprenda! Checa el precio de la gasolina antes de cargar hoy, 14 de octubre

Para proteger la economía de tu bolsillo, te presentamos la lista del precio oficial y actualizada de la gasolina en tu región. Este martes, conoce el costo exacto de la Magna y Premium y verifica si tu gasolinera local está respetando el tope de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE); ¡usa esta información para ahorrar y tomar la mejor decisión de compra hoy!

Precio del litro de gasolina en México hoy

Gasolina Regular precio por litro: 23.42 pesos



precio por litro: 23.42 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 25.84 pesos



por litro: 25.84 pesos Diésel precio por litro: 26.13 pesos

Precio del gas natural vehicular 14 de octubre 2025

Mínimo por litro : 10.99 pesos



: 10.99 pesos Promedio por litro : 12.58 pesos



: 12.58 pesos Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy martes 14 de octubre 2025

Gasolina Regular : 23.48 pesos



: 23.48 pesos Precio de gasolina Premium : 25.59 pesos



: 25.59 pesos Diésel costo por litro: 25.81 pesos

¿Cuánto cuesta la gasolina en Edomex hoy 14 de octubre 2025?

Gasolina Regular : 23.60 pesos



: 23.60 pesos Precio de gasolina Premium : 25.27 pesos



: 25.27 pesos Diésel costo por litro: 25.69 pesos

Costo de la gasolina en Guadalajara 14 de octubre 2025

Gasolina Regular : 23.85 pesos



: 23.85 pesos Precio de gasolina Premium : 26.32 pesos



: 26.32 pesos Diésel costo por litro: 26.16 pesos

Precio de gasolina hoy en Nuevo León

Gasolina Regular : 23.45 pesos



: 23.45 pesos Precio de gasolina Premium : 27.14 pesos



: 27.14 pesos Diésel costo por litro: 25.75 pesos

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL HUACHICOL FISCAL PODRÍA SER EL MAYOR DESFALCO Y SUPERAR LOS 600 MIL MILLON

Gasolina barata HOY: ¿En qué lugar está más barata?

El precio de la gasolina para hoy, 14 de octubre del 2025, es el que reportan los permisionarios de las gasolineras con base en las obligaciones establecidas con la Comisión Reguladora de Energía (CRE); ¿En dónde es más barato el litro de gasolina?

En Cárdenas, en el estado de Tabasco, es una de las zonas donde el precio de la gasolina es más barato, donde el litro cuesta 23.29 pesos. En tanto que en San Nicolás de los Garza, Nuevo León es el lugar más caro, donde el combustible es vendido a 27.59 pesos por litro.

No permitas que el alza afecte tu bolsillo; revisa nuevamente a detalle nuestra lista oficial de precios y cotizaciones de la Magna y Premium. Hoy, solo con información más detallada, puedes ahorrar en cada carga de gasolina.