¡Aprovecha la quincena! El precio de la canasta básica en México para octubre 2025; consejos para ahorrar

La canasta básica en México registró ligeros cambios para el mes de octubre 2025, por lo que algunos productos esenciales podrían verse afectados, pero ¿a cuánto sale ir al súper o al mercado?

Fuerza Informativa Azteca te comparte los precios actualizaos para el décimo mes del año.

Precio de la canasta básica en México en octubre 2025

El precio de la canasta básica en México se ubica entre los $931.80 a los $755.10 pesos por familia, según la Procuraduría Federal del Consumidor.

Por su parte, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el costo de suministros está en$1,979.15 pesos, un aumento del $12.79 pesos de agosto a septiembre.

¿Qué productos subieron de precio en México?

La ANPEC compartió los 5 productos que subieron de precio de agosto a septiembre 2025:



Cebolla - Paso de $23.31 a $25.38 pesos.

Tomate verde - Paso de $32.63 a $35.14 pesos.

Papa - Paso de $29.67 a $30.94 pesos.

Papel higiénico - Paso de $35.47 a $36.95 pesos.

Jabón de lavandería - Paso de $39.79 a $41.40 pesos.

Ten en cuenta que el costo de los alimentos y productos puede cambiar dependiendo del establecimiento al que acudas a comprarlos.

¿Dónde comprar la canasta básica al mejor precio?

En la Ciudad de México, la Central de Abastos resultó ser el lugar más barato para abastecerse de suministros, manejando un precio que oscila entre los $821.22 pesos, según Profeco.

Las entidades con el precio más bajó de la canasta básica son: Tlaxcala, Querétaro, Morelos, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Durango.

Consejos para ahorrar en la compra de la canasta básica