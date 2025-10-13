El precio dólar sorprende hoy: así quedó el tipo de cambio frente al peso mexicano

El peso mexicano inició la semana con fuerte presión ante la drástica recuperación del dólar en los mercados internacionales. El tipo de cambio en México se disparó este lunes, superando una barrera clave, impulsado por la tensión comercial entre Estados Unidos y China, y la reacción de los inversores globales. Conoce el precio exacto del dólar en las ventanillas de Banco Azteca y Banxico, y descubre cómo esta escalada del costo del dólar afecta tus planes de compra e inversión hoy.

Precio del dólar hoy lunes 13 de octubre del 2025 en Banco Azteca

Si es de tu interés realizar una o varias operaciones con la divisa estadounidense, Banco Azteca siempre es tu mejor opción, pues el precio del dólar actualmente se ubica en $17.40 pesos a la compra y se vende en $19.00 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este lunes 13 de octubre del 2025.

Costo del dólar en Tijuana hoy 13 de octubre del 2025

Si actualmente te encuentras en la frontera y necesitas realizar una o más operaciones para cruzar a Estados Unidos, debes saber que el precio del dólar en Tijuana se ubica en $18.46 pesos la venta.

Es importante recordar que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad fronteriza en la que trates de realizar la operación.

Este es el precio del dólar canadiense hoy 13 de octubre en México

¿Más transacciones? Te recordamos que hoy 13 de octubre, en Banco Azteca, encontrarás el mejor precio el dólar canadiense; actualmente se ubica en $11.85 pesos la compra y se vende en $13.79 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este lunes.

Precio del Bitcoin hoy 13 de octubre del 2025

Tras una fuerte picada en días recientes tras los aranceles anunciados por Donald Trump, el precio de las criptomonedas repunto y se mantiene con fuerza al alza. Este 13 de octubre del 2025, el precio del Bitcoin arrancó la jornada con un pico al alza y actualmente ronda los 114 mil 710 dólares.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda actualmente se ubica en 2 millones 115 mil 201 pesos.

Costo actualizado del petróleo este lunes 13 de octubre

Los precios del petróleo subieron el lunes después de tocar mínimos de cinco meses en la sesión anterior, ya que los inversores se centraron en posibles conversaciones entre los presidentes de Estados Unidos y China que podrían aliviar las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo.



Petróleo Brent : 63.38 dólares el barril



: 63.38 dólares el barril Petróleo West Texas Intermediate (WTI) : 59.54 dólares el barril



: 59.54 dólares el barril Mezcla Mexicana de Exportación: 56.28 dólares por barril

Con información de Reuters.