Terror en Ecuador: potente explosión destruye puente en Guayas y paraliza ruta clave de exportaciones

Una explosión de gran magnitud registrada durante la mañana de este miércoles 15 de octubre de 2025, inhabilitó por completo un puente en Guayas, ubicado en la vía Puerto Inca–Naranjal, en Ecuador.

Las autoridades de la provincia del Guayas, confirmaron que se trató de un atentado con cargas explosivas de alto poder, lo que ha provocado alarma nacional, además del cierre total de una de las rutas más importantes de la nación.

¿Qué se sabe del atentado en el puente Churute en Ecuador?

De acuerdo con un boletín oficial emitido por las autoridades provinciales, dos cargas explosivas fueron detonadas de manera coordinada sobre la estructura del puente, su explosión dejó severamente los pilares centrales de la estructura, por lo que la vía quedó completamente inhabilitada al tránsito vehicular.

La prefecta Marcela Aguiñaga confirmó en su cuenta oficial de “X” (antes Twitter), que los equipos del ECU 911 y de la Prefectura del Guayas acudieron de inmediato al sitio para verificar la situación y coordinar acciones de emergencia.

“Nuestros equipos se dirigen al punto para verificar la situación y coordinar acciones con las instituciones de respuesta. Seguiremos informando a través de nuestros canales oficiales”, expresó Aguiñaga.

¿Por qué el puente de Guayas es clave para Ecuador?

El puente de Guayas en el sector Churute, forma parte de una vía estratégica para el comercio nacional, ya que por ella circulan vehículos pesados que transportan carga exportable que viajan desde El Oro hacia el Puerto Marítimo de Guayaquil, además de que autobuses de pasajeros que conectan comunidades rurales con la capital provincial.

La Concesionaria Vial, empresa encargada del mantenimiento del tramo afectado, confirmó que la estructura principal quedó severamente comprometida, por lo que mantener el paso vehicular sería un riesgo fatal. El Ministerio de Obras Públicas ordenó el cierre inmediato de la vía, mientras agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) desvían el tráfico a rutas alternas.

Ecuador en alerta tras ola de violencia

Cabe decir que este ataque se suma a una serie de hechos violentos registrados en las últimas semanas en Guayas, una de las provincias más golpeadas por la inseguridad y el accionar de grupos criminales.

Las autoridades ya comenzaron con la investigación correspondiente para identificar a los responsables y determinar el tipo de explosivos utilizados. Mientras tanto, el país permanece en alerta máxima, y los organismos de seguridad refuerzan el control en infraestructuras críticas del país.